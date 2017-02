Guanipa: El gobierno le miente al país con los supuestos contactos del diálogo

ND / nota de prensa / 6 de feb 2017.- El Secretario General de Primero Justicia, Tomás Guanipa señaló que El gobierno no ha cumplido con lo que se acordó en el diálogo y le miente al país, esto en respuesta a las recientes declaraciones del Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez donde señaló que “Venezuela está en paz”, destacando que siguen engañando al país ocultando la realidad que se vive actualmente siendo Caracas una de las ciudades más violentas del mundo.



El parlamentario señaló que “cada 18 minutos una persona es asesinada en nuestra ciudad y que lamentablemente la inseguridad está desbordada”, a su vez manifestó que es lamentable que el Alcalde de Caracas le diga a los venezolanos que todo está bien cuando cada día la situación es más grave para todos.

Asimismo manifestó que “las cosas están muy mal porque ustedes están haciendo un desastroso gobierno, están muy mal porque la gente tiene que hurgar en la basura para poder comer, están muy mal porque hay que hacer larguísimas colas para poder conseguir un alimento, están muy mal porque hay personas que han muerto por desnutrición en Venezuela, están muy mal porque la gente sale a la calle y no sabe si regresará viva a su casa”.

Para el también Diputado a la Asamblea Nacional manifestó que al gobierno solo le preocupa mantenerse en el poder y no de la grave situación que viven los venezolanos diariamente, señalando que el gobierno quiere utilizar un diálogo que ya no existe y que no han cumplido hasta la fecha.

Por otra parte Guanipa expresó que Jorge Rodríguez en sus declaraciones no habló sobre el proceso electoral, ya que los venezolanos están en su derecho de elegir a sus gobernadores y alcaldes, “le tienen un profundo miedo a lo que es la expresión del pueblo que votando libremente quiere decidir su futuro”.

De igual forma le exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el país quiere elecciones ya para empezar a salir de la crisis tan fuerte que se vive actualmente ya que en octubre del año pasado la rectora del CNE, Tibisay Lucena había informado que en el primer trimestre del 2017 habría un proceso electoral para elegir gobernadores y hasta la fecha no han cumplido con el cronograma electoral.

Etiquetas: diálogo | Tomás Guanipa