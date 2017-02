Tinedo Guía: Un diálogo para imponer una línea no funciona

ND / 5 feb 2017.- El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, se mostró a favor del diálogo, pero rechazó un proceso donde se trate de imponer una línea y no se cumplan los acuerdos.

“¿Qué opina un periodista como Tinedo Guía de esas propuestas de diálogo?”, preguntó Carlos Croes durante su programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“El diálogo es importante para entenderse, para contrapesar u oponer ideas que pueden ir en beneficio del bienestar colectivo. Si esas mesas de diálogo no cumplen lo que en un principio se comprometieron a cumplir, evidentemente el diálogo es una palabra que no tiene sentido ni efectividad. Pero yo soy de los que creen en el diálogo”, respondió.

Continuó: “Si el diálogo se utiliza únicamente como una especie de barrera, como una especie de represa para evitar que haya progresos realmente políticos en el pais y cambios sustanciales que den bienestar a los venezolanos, pues evidentemente quien asiste al diálogo no se va a sentir seguro, aunque exista el mediador (…) Si hay sinceridad de verdad en los planteamientos y querer mejorar las cosas, evidentemente el diálogo funcionaría. Pero si voy al diálogo para que me impongan una línea, ese diálogo no funciona. Entonces, ¿para qué te vas a sentar en esa mesa?”

Con relación a la censura en los medios de comunicación, Guía señaló: “El Colegio siempre ha estado en contra de la censura (…) Estar censurando permanentemente (…) es, digamos, menospreciar el talento y la intelectualidad que pueda tener el pueblo venezolano. El pueblo venezolano sabe discriminar”.

“El trabajo y el ejercicio de la comunicación social, del periodismo, es un ejercicio cada día más complicado y difícil, en Venezuela y en el resto del mundo (…) Hay una especie de escalada de negar lo que es la verdad que se esconde en la noticia, que es lo que busca el periodista desnudar y ofrecer”, explicó.

En su opinión, “la sociedad necesita estar informada, porque una sociedad que no está informada se deshilacha, se deshace y tal vez eso es lo que buscan algunos regímenes, que no haya una fortaleza social”.

“¿En este momento la sociedad venezolana está bien informada?”, preguntó Croes.

“No, la sociedad venezolana está mal informada por muchas razones. Primero, si vamos a los impresos, la poca paginación y los pocos cuerpos del periódico limitan mucho qué es lo que vas a colocar en información; y después, las redes sociales, que muchas veces los laboratorios preparados para confundir y equivocar informaciones cuando no hay una información cierta, surge el rumor y ese rumor se esparce como verdolaga por todas partes”, dijo.

De acuerdo a Guía, “hay una falta de credibilidad en muchos de los que informan y eso es grave”.

“El problema de las redes es que no son periodistas profesionales quienes utilizan las redes (…) Esparcir un rumor, dar una información falsa, presentar una fotografía que no es real, que no sucedió en el momento, es una responsabilidad que un periodista egresado de la Academia no comete, pero sí lo comete alguien a quien le pareció interesante un dato y lo coloca directamente en a red”, agregó.

Por otra parte, señaló que “los medios de comunicacion, cuando presentan a alguien, automáticamente el televidente, el oyente o quien lo está leyendo percibe que es un experto en la materia que está hablando allí, y entonces el medio califica al personaje y hay muchos personajes que no tienen calificación para estar a veces en los medios dando declaraciones, y eso confunde mucho a la gente”.

Guía también consideró que “la política es una relación que debería considerarse normal en la sociedad (…) Hacer política para informar a la polis es valido y debería asumirlo cada periodista como una responsabilidad importante. Ahora, hacer política para obtener cargos de preeminencia en los gobiernos o en los Estados, y después deformar ese trabajo político por una línea partidista o por una ideología determinada, sí distorsiona mucho el comportamiento. Pero el periodista tiene que hacer política, yo creo en eso”.

“Lo que no debe ser es activista y usar el activismo político en función de la deformación de la información”, acotó Croes.

“Ni utilizar los medios ni su profesión para sesgar un camino determinado, y eso sí es criticable y está contenido en la ética del periodista”, expresó.

