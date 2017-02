Tarek W. Saab, sobre helicóptero desaparecido: No somos un cuerpo policial de investigación

ND / 14 feb 2017.- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró este martes que están mediando con autoridades competentes para obtener respuesta sobre lo sucedido con el helicóptero desaparecido el pasado 30 de diciembre en el estado Amazonas, tal y como solicitaron los familiares de los tripulantes.

“En una circunstancia como ésta la jurisdicción es un tema de seguridad y defensa de la nación, pero son vidas las que están involucradas. Los familiares de los que se vieron afectados fueron a solicitar que mediemos, y es lo que estamos haciendo; pero no somos un cuerpo policial de investigación, no es el rol que nos da la Constitución”, aclaró.

Así lo indicó en una entrevista para Unión Radio, donde también expresó su posición ante las elecciones regionales.

“La Defensoría asume que el CNE es quien deberá explicar a la nación venezolana, del alcance de las elecciones regionales y municipales (…) siempre participamos, no solo en calidad de vigilantes, sino de que el derecho al voto esté garantizado en cada comicio electoral que se realice en el país y este no será la excepción“, señaló.

Etiquetas: Amazonas | defensor del pueblo | helicóptero | tarek W. Saab | Teleamazonas