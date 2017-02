Tania Díaz: CNN hizo propaganda de guerra orientada a robarse nuestro petróleo

ND / 17 feb 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- La diputada Tania Díaz aseguró que contra Venezuela se está aplicando una “propaganda de guerra”, de la cual forma parte la cadena internacional de noticias CNN. Insistió en que “hay intereses trasnacionales que están detrás del petróleo venezolano”.

“Eso que hizo CNN fue propaganda de guerra orientada” a “sembrar una guerra en Venezuela para robarse el petróleo”, aseveró durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

Según dijo, CNN en Español emitió “no solamente un programa, una campaña, dedica la programación a una información que no solamente es falsa (…) Estás desinformando, porque la fuente que tienes no es legítima, es una persona perseguida por la justicia; porque no tienes elementos de rigor; pero además, está atacando deliberadamente a través de una campaña de toda su programación a una de las instituciones de Venezuela, que es la Vicepresidencia”.

Insistió en que sto responde a “intereses trasnacionales que están detrás del petróleo venezolano, que están apretando las tenazas por todas las vías (…) es una propaganda de guerra para un despliegue de operaciones de guerra que nos están aplicando a los venezolanos”.

“Aquí el comandante Chávez elevó el nivel social de todos los venezolanos, asesinan al comandante Chávez, luego intentan su asesinato moral, y ahí tiene mucho que ver toda esta mediática internacional y están en este momento destruyendo por la fuerza del sabotaje, del asalto a la Nación, están destruyendo el bienestar social que el comandante Chávez dejó, están tratando de destruir, mejor dicho”, explicó Díaz.

Continuó: “Venezuela en este momento está sometida a una operación de guerra a través del bloqueo financiero, a través del sabotaje a la economía, de la guerra económica, a través del desvío de alimentos”.

De acuerdo a la parlamentaria del Gran Polo Patriótico, “cuando un diputado venezolano va al Departamento de Estado o va ante la OEA (a solicitar) sanciones contra Venezuela, ¿a quién le aplican las sanciones? Esos señores que van, y hacen su mercado en Aruba y que van a pedir que le aprieten la economía a Venezuela, cuando dicen: ‘Apliquen sanciones’, es bloquear las operaciones financieras que hace Pdvsa, que hace el país (…) Llega un barco cargado de insumos para Venezuela, alimentos y medicinas, y no se puede desembarcar porque no hay manera de hacer el pago, porque hay bancos que ya les han torcido el brazo las fuerzas norteameircanas (…) Eso es lo que van a pedir esos diputados allá anteponiendo su interés personal, político, su cuadratura con este poder internacional, con este imperio financiero, el imperio del petróleo, de los medios de comunicación que anda detrás del petróleo venezolano, que lo que quiere es venir a tomar el petróleo venezolano y lo quieren hacer por cualquier vía. Venezuela tiene derecho a defenderse de eso”.

“Lo que hizo ahorita Conatel es simplemente la defensa de un país, de una nación soberana contra lo que es una operación de guerra”, manifestó.

Acusó a CNN en Español de violar la Ley Resorte, “que fue una ley que se creó después que, de manera confesa, los medios de comunicación participaron en la orquestación de un golpe de Estado y sacaron del poder, por unas horas, al presidente Hugo Chávez. Lo admitieron, fue público y notorio (…) Esa ley fue hecha al calor de esos hechos (…) La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José tienen normativas que defienden a la población y a los Estados de esta propaganda de guerra. No se puede hacer apología de la guerra (…) Antes de desatar esas guerras imperiales contra el pueblo sirio o el pueblo libio, hubo campañas similares en la cual se vincula, lo que se está haciendo aquí es vincular al Estado venezolano con el terrorismo internacional, al Estado venezolano con el narcotráfico internacional. Entonces, se hace una triangulación (…) se construye una noticia sobre la base de elementos que son falsos”.

“Venezuela tiene todo el derecho de defenderse”, reiteró Díaz.

Etiquetas: CNN | CNN en Español | La Pauta de Hoy | Tania Díaz