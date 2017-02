Stalin González: Para que haya diálogo el gobierno debe cumplir

ND / Nota de prensa / 6 feb 2017.- El jefe de la bancada de la Unidad, Stalin González, aseguró que todo el país sabe que el diálogo murió por incumplimiento del gobierno.

Así lo afirmó el diputado González al referirse a los señalamientos de Nicolás Maduro relativos a que ha habido reuniones entre el gobierno y la oposición.

“El gobierno hace lo que mejor sabe hacer: mentir. Aquí no hay una continuación del diálogo como estuvo previsto en 2016 por una sencilla razón: no cumplieron con los acuerdos como manifiestamente lo hizo saber El Vaticano en la carta que envió el año pasado Monseñor Pietro Parolín. Así pues que pretender decirle a la opinión pública, que ha habido reuniones políticas, tratando de dividir a la Unidad y mal ponerla frente a los venezolanos, es un esfuerzo estéril de parte de unos voceros que todo el país conoce y cuya credibilidad es nula”, dijo.

Agregó que las exigencias de la Unidad, son las mismas y se resumen en un solo planteamiento: volver al respeto de la constitución.

En ese sentido, precisó que cuando la Unidad pide un cronograma electoral, no está pidiendo un favor, sino que está exigiendo que se cumpla lo que la Constitución establece.

“Cuando exigimos respeto a la Asamblea Nacional que eligieron 14 millones de venezolanos, no estamos pidiendo limosnas, estamos haciendo valer la voz del pueblo expresada en el Poder Legislativo. Cuando pedimos que se atienda con carácter de urgencia la crisis humanitaria, no estamos rogando, estamos hablando por millones de compatriotas que sufren las consecuencias de este modelo hambreado e ineficiente. Cuando pedimos la liberación de los presos políticos, lo hacemos haciendo valer el derecho constitucional a pensar distinto”, enfatizó.

González ratificó que el planteamiento de la Unidad no es otro que volver a darle vigencia a la Constitución para que el pueblo restablezca sus derecho, en especial el del voto, para así cambiar al peor gobierno de su historia.

El diputado también se refirió al ofrecimiento de Maduro, secundado por Jorge Rodríguez, sobre devolverle la vigencia a la Asamblea Nacional.

“Ese ofrecimiento deja aún más claro frente al mundo que fue él mismo quien se la quitó. Él decidió desmantelarla, y ahora decide “iniciar el camino para restituirla”. ¿Por qué? ¿Por qué decide hacerlo ahora? ¿Por qué le dio un ataque de sensatez? ¿Tuvo una “revelación” Maduro y se dio cuenta que había obrado mal y fuera de la Constitución? Ojalá. Pero no. Maduro necesita enmendar el grave error de haber atacado a la Asamblea Nacional, porque el mundo se lo exige. Porque una democracia sin parlamento no es democracia, y eso lo sabe todo el planeta”, expresó.

Recordó que hay muchos de los acuerdos internacionales que podrían estar en riesgo sin un parlamento que los valide. Por ello, la declaración de Maduro no la tomamos como un gesto magnánimo y de apertura, la tomamos como lo que es, un retroceso en su plan autoritario y la restitución de un derecho constitucional sin el cual no existe la democracia. “Eso sí, que quede claro, el reconocimiento de la Asamblea Nacional no se va a hacer a expensas del compromiso que tenemos con los venezolanos que nos eligieron, si pretenden que nos arrollaremos para que reconozcan a la Asamblea, entonces, guárdense el reconocimiento, que a nosotros con el reconocimiento del pueblo nos basta”, dijo.

Agregó que si existiera una voluntad real de retomar la Constitución, debe el mismo gobierno empezar por demostrarlo, puesto que la Unidad no tiene nada que demostrar, es el gobierno el que tiene que convencer al país que no le cree nada.

“Empiecen por instruir al TSJ, que cese y desista de los ataques contra esta Asamblea, contra sus diputados, empiecen por pedirle al CNE que haga su trabajo y publique el cronograma electoral. ¿Con qué garantías llevamos la confianza de los millones de venezolanos a un nuevo espacio de diálogo? ¡Tienen mucho que demostrar para que eso ocurra!” Concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Stalin González