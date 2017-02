Simón Calzadilla: Gobierno usa al TSJ para no rendirle cuentas a la Nación

ND / 23 feb 2017.- El diputado Simón Calzadilla enfatizó este jueves que el objetivo del Gobierno Nacional siempre ha sido desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones parlamentarias. Destacó que el problema no es jurídico.

Recordó que tras la victoria de la oposición en esas elecciones, el Ejecutivo “procedió a iniciar unas acciones en complicidad con el TSJ para desconocer la voluntad del elector”.

Indicó que en 2016 durante ocho meses, mientras la AN no estuvo en desacato, no le fue transferido el presupuesto correspondiente y tampoco fueron validadas las leyes que aprobó el Parlamento.

“El problema no es jurídico (…) Están usando el TSJ para no rendirle cuentas a la Nación”, insistió Calzadilla.

Al referirse al caso de la Contraloría General de la República, indicó que esto es “totalmente inconstitucional e ilegal”.

Con respecto al contralor, señaló: “Sabemos que está vinculado familiarmente desde hace muchos años con la diputada Cilia Flores”.

El diputado manifestó que hay que “seguir luchando con mucha firmeza para producir el cambio que nos permita construir una Venezuela decente, una Venezuela digna”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Contraloría General de la República | Simón Calzadilla | TSJ