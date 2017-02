Saime: Si no necesita viajar, no haga el trámite de pasaporte

ND / 7 feb 2017.- El director del Saime, Juan Carlos Dugarte, exhortó este martes a los usuarios que no tengan planes de viajar al exterior en fechas cercanas a que no realicen el trámite de emisión de pasaporte pues reconoció que hay escasez de material.

“Si usted no necesita viajar próximamente, espere a que le toque, que le llegue fecha de viaje, mientras tanto no lo haga”, dijo Dugarte, a través de un contacto transmitido por Globovisión.

Asimismo, informó que la institución está trabajando para solventar las fallas que se han producido en la emisión del mismo.

“Estamos trabajando para regularizar la emisión de pasaportes. Si bien es cierto que ha habido escasez de material, tenemos pasaporte suficiente para atender la demanda de las personas que ameriten viajar. El pasaporte dentro de Venezuela no es un documento de identificación, no le sirve para identificarse dentro de Venezuela, de manera y exclusivamente que es un documento para viajar. El documento que identifica a los venezolanos es la cédula de identidad la cual se emite en todas las oficinas desplegadas en el país”, mencionó.

Pidió a los venezolanos remitir sus denuncias –con nombre y apellido- para atacar la corrupción.

“Es importante acabar con la corrupción sea cual sea el modo. Nosotros la hemos atacado fuertemente, ya hemos puesto a la orden del Ministerio Público a 120 funcionarios, 24 gestores por estar incurso en hechos irregulares dentro de la institución”, puntualizó.

Por otra parte, Dugarte rechazó las denuncias de los diputados opositores, Luis Florido y Williams Dávila, quienes no pudieron salir del país en distintas ocasiones, porque “les fue anulado el documento por presentar errores”, dijeron en ese momento.

“Yo no sé si esa persona anuló el pasaporte para montar ese show. Ellos están acostumbrados a eso”, sentenció Dugarte.

