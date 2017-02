Rosiris Toro: La demagogia del socialismo del siglo XXI le pega en la barriga a los venezolanos

ND / nota de prensa / 6 feb 2017.- La Secretaria de Organización del estado Miranda por Un Nuevo Tiempo y Concejal del Municipio Sucre, Rosiris Toro, aseguró que Nicolás Maduro se “burló” de los venezolanos el pasado fin de semana durante sus distintas alocuciones, donde alabó las intentonas de golpes de 1992, cuando “centenares de personas fueron asesinadas por caprichos egoístas e ideológicos infundados que atentaron contra la democracia venezolana”.

La también presidenta de la Comisión de Abastecimiento, Mercadeo, Integración Comunal y Emprendimiento manifestó su preocupación debido a la calidad de vida que están enfrentando los venezolanos por la falta de producción, la escasez, el alto costo y la ausencia de nutrientes que está impidiendo el desarrollo de los más pequeños de los hogares. “Frente a la desgracia que enfrentamos, la falta de reconocimiento por parte del gobierno indolente, que por no patear la calle desconoce la situación, no comprenden que el salario mínimo no alcanza, que están completamente desconectados de la realidad porque no la viven y sus constantes consignas son demagogas”, dijo.

Toro insistió “para combatir lo que enfrentamos se requiere de una verdadera voluntad política y no la creación de políticas públicas sectarias, politiqueras, que no enfrentan el verdadero problema, por el contrario, lo agravan. Para muestra de ello los Comités Locales de Abastecimiento (Clap), medida que en un año ha demostrado ser humillante, excluyente y politizado, sin contar que ha sido objeto de señalamientos por presunta corrupción, pero como si eso no fuera suficiente y con una creatividad macabra lanzaron el carnet de la patria, utilizado para generar zozobra en la población y permitirle al Psuv actualizar sus bases de datos para unas venideras elecciones”, sostuvo.

La dirigente de la tolda azul indicó que frente al caos la solución democrática es el voto. “Las elecciones están en la Constitución, la misma que los mal llamados revolucionarios se jactan en defender, pero es la que irrespetan constantemente al impedirle al ciudadano su derecho a elegir nuevas autoridades locales, municipales y regionales. La historia lo recuerda día a día, quienes han sido los responsables de masacres y derramamiento de sangre por atentar contra la voluntad del pueblo, por más que traten de cambiar el pasado no lo podrán hacer, los golpistas con sus armas y sus constantes llamados a enfrentamientos no podrán continuar postergando las elecciones y acabar con el autoritarismo que pretenden imponer los que le faltan hasta ese uniforme verde olivo”, puntualizó.

Por último, la edil precisó que “todos los venezolanos somos indispensables para salir adelante, para acabar con los elogios a intentonas fallidas, así como ideologías que no combaten el hambre que enfrentamos todos sin distinción de partido político, color o religión. A los únicos que no les afecta la inseguridad es a los enchufados que andan en camionetas blindadas con guardaespaldas, a los ciudadanos de a pie no nos alcanza para eso, medianamente completamos para sobrevivir, pero eso cambiará cuando el Consejo Nacional Electoral anuncie el cronograma y podamos acudir a las urnas con nuestro voto”, remató.

vaya al foro

Etiquetas: demagogia | Rosiris Toro