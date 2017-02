Rosales: Me hicieron guerra sucia por miedo a que moviera el tablero político nacional

ND /Yalezsa Zavala / nota de prensa / 7 feb 2017.- El ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, precisó este martes que aquellos que le hacen “guerra sucia” es por miedo a que luego de su libertad, mueva “el tablero político” en el país.

Ante las acusaciones de traición por parte de algunos sectores de la oposición, luego de su liberación el pasado diciembre, Rosales precisó que muchos son los que, a su parecer, “son pagados por el gobierno para hacer laboratorios”.

“La vida de un político no se mide por laboratorios de la guerra sucia. Me la hicieron por miedo a que mi libertad moviera el tablero político de país. Me atacan con mentiras y falsedades y si alguien ha sentido la persecución y la cárcel es Manuel Rosales. ¿Qué quieren? ¿Qué me envenene, para que ellos se sientan felices? Yo estoy en la calle con las botas puestas y voy a dar la pelea. Ya recorreré el país para reencontrarme con esa gente que me respaldó y con quienes no lo hicieron, ningún grupo puede desaparecer a otro. Así pasó cuando quisieron eliminar a los marxistas-leninistas y ahí los tienen, gobernando (…) Ya comencé por el Zulia, y si eso les molesta, lo lamento por ellos; además se acabó el cuento de la repartición del Zulia, se acabó el pan de piquito, ya se sabe de quién es”, manifestó Rosales en el programa Bajo La Lupa, con Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, por Encuentro 88.7 fm, Isla de Margarita.

El dirigente zuliano también se refirió al proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición y recordó que se hicieron observaciones al documento planteado por los mediadores del dialogo.

En ese sentido, destacó que “quien no cree en el diálogo, no cree en la solución de los problemas con los dones que Dios nos dio”.

Para Rosales también “es fundamental hablarle claro al país. No podemos darle propuestas a nuestra gente, colocando ideas que terminan siendo fuegos artificiales que producen alegrías momentáneas que iluminan la esperanza, que producen ruidos y que terminan en desencantos y frustraciones. Aquí no hubo enmienda, ni renuncia, ni elecciones generales. Es hora de hacer propuestas concretas, para darle una ruta ajustada a la realidad para dónde debe ir el país y lograr salir de esta crisis y de las catacumbas de odios”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que para el gobierno resulta difícil el hecho de recibir ayuda internacional, por lo tanto, propuso cambiar el nombre de este instrumento de auxilio internacional. “Es determinante el calendario electoral y cambiar el nombre de ayuda humanitaria, porque eso ha trabado al gobierno para ceder en el recibimiento de créditos internacionales y así lograr que ingresen alimentos y medicinas por la vía de donaciones; además, es fundamental tomar acciones se restablezcan el funcionamiento institucional del país, eso en lo que se refiere a la AN. La gente sufre y lleva la carga, mientras los políticos estamos en conflicto permanente sin llegar a además hay que reflexionar porque ya que hay muchos Los políticos sólo van a barrios, a mercados y a urbanizaciones a buscar votos y luego se desaparecen. Eso es pecado”, remató.

