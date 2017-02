Román Duque Corredor habló sobre Mujer y Derechos en Miami

nota de prensa / Miami, 4 feb 2017.- El reconocido jurista venezolano y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Román Duque Corredor, ofreció el pasado 2 de febrero una conferencia en Miami sobre “El Derecho de la Igualdad de Género y su Contexto Internacional Migratorio”. El encuentro se celebró en Xoffices Business Center en Downtown Doral, Miami.

El doctor Duque viene trabajando en el tema de Mujer y Derecho desde tiempo atrás, en el marco de su preocupación por la desigualdad que afecta a la mujer en el campo social. Este evento es el inicio de las actividades en Florida del capítulo US de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía fundada en Caracas, Venezuela.

La constitución en los Estados Unidos de este nuevo capítulo viene a sumarse a los avances y éxitos que esta Asociación Civil ha venido cosechando nacional e internacionalmente desde su creación en favor de la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres.

Mujer y Ciudadanía capítulo US ha sido creada por un grupo de mujeres latinoamericanas con el fin de promover la lucha por la igualdad de género, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres que residen en los Estados Unidos, en particular las hispanas, mediante el ejercicio efectivo de la ciudadanía democrática.

La Asociación está presidida por Ana María Arizaleta, ex vicepresidente de Asuntos de la Mujer de la Ciudad de Doral y gerente general de Xoffices, y su junta directiva está conformada por la arquitecta Aixa Armas, Fundadora de la Asociación civil Mujer y Ciudadanía, la señora Arlene Armas, la abogada y ex diplomática Milagros Betancourt C., y la periodista e internacionalista María Teresa Romero.

