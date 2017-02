Rocío San Miguel: Sentencia sobre lista Tascón podría conocerse en agosto de este año

Yalezsa Zavala / 17 feb 2017.- La abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, dijo que espera una sentencia favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la lista Tascón, la cual podría darse para el mes de agosto de este año.

Durante una entrevista con Jesús “Chúo” Torrealba en su programa radial, La Fuerza es la Unión, transmitido por RCR, San Miguel destacó que todo el proceso de denuncia “fue una experiencia en sí misma reparadora”.

La abogada dijo que sintió que pasaron 100 años después que dio su testimonio “ante jueces imparciales y dependientes de lo que pasó en el año 2004, pero continúa pasando en Venezuela en términos de discriminación”.

En ese sentido, destacó que “el caso es muy interesante, porque es un caso emblemático de un organismo que se llamaba el Consejo Nacional de Fronteras, donde fuimos despedidas además por José Vicente Rangel, un individuo que se para frente a los venezolanos y habla hoy en día y durante mucho tiempo de derechos humanos, pero nos despidió a nosotras tres, a Magally Chang, a Thais Peña y a Rocío San Miguel, en la aplicación de la lista Tascón. Y es un caso emblemático, porque el consejo era muy pequeño y era muy fácil demostrar que solo quienes firmamos nos despidieron, además de otras pruebas muy importantes que logramos consignar en el expediente, lo cual lo hizo muy sólido (el caso)”, sostuvo.

Aseguró San Miguel que aunque el caso “no fue sólido para los jueces venezolanos que siguieron las ordenes en ese momento de José Vicente Rangel para que fuese imposible conseguir justicia en Venezuela, sí fue muy sólido para la Comisión Interamericana, a pesar de los enormes lapsos que hay que cumplir”.

“Tenemos la impresión que es muy sólido para obtener una sentencia favorable que podría estarse dictando en el mes de agosto de este año”, detalló.

La directora de Control Ciudadano explicó que en la CIDH las afectadas “por primera vez” se sentaron frente al Estado, “es decir, obligamos al Estado venezolano a que nos escuchara. Fue un testimonio desgarrador, muy sentido, para mí muy doloroso; porque además tuve que relatar ante los jueces el modo en el que somos criminalizados, el modo en que hemos sido estigmatizados. Porque el problema con la discriminación política no es solamente que te pueden echar de tu trabajo o no puedes acceder a alguna misión porque eres opositor, disidente, crítico, o que no tienes acceso a la vivienda, en fin, que cualquier beneficio que monopoliza el Estado pueda serte cercenado, sino que además te estigmatiza, es decir, cuando tú decides reclamar tu derecho por ser discriminada, el Estado te castiga aún más. Eso lo entendieron los jueces”, expresó.

Acotó que “hubo preguntas muy importantes. Además se planteó un tema muy sensible para Venezuela, el de la estabilidad de los cargos de los famosos contratados. Los jueces se plantaron en preguntas muy importantes, incluso exigiéndole al Estado que en el término de un mes haga una estadística para determinar cuántas personas existen en la administración pública venezolana”.

Rocío San Miguel remató diciendo que confía en que la sentencia de la CIDH “va a ser favorable”.

Etiquetas: CIDH | ListaTascón | Rocío San Miguel