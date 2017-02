Requesens responde: El único plan es la estafa de Vielma Mora

Yalezsa Zavala / 10 feb 2017.- El diputado de la MUD, Juan Requesens, respondió este viernes a la acusaciones del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, sobre un supuesto plan de desestabilización en la entidad en que estaría involucrado junto a la diputada Gaby Arellano.

“Vielma Mora es el peor estafador que ha tenido nuestro estado. Aquí no hay siete planes como dice el gobernador en el que estamos Gaby y yo involucrados, aquí no hay un plan de desestabilización, aquí no hay ningún plan de golpe de Estado, aquí no hay ningún plan de generar violencia”, manifestó Requesens desde el Palacio Federal Legislativo.

Y siguió: “la única violencia que se genera en nuestro estado es por culpa de Vielma Mora, que mantiene a los grupos irregulares operando en nuestro estado y extorsionando a nuestro pueblo”.

Requesens aseguró que el único problema en el estado Táchira “es que Vielma Mora se ha dedicado es a robar, a contrabandear. Vielma Mora a lo único que se ha dedicado es a, desde el poder, seguirse enriqueciendo”, acotó.

Y remató: “Pero esta alternativa, estos diputados seguimos trabajando por el bienestar de nuestro estado. Seguimos representando y diciéndole a nuestro pueblo tachirense que no tenemos miedo, que a pesar de la persecución vamos a seguir allí, y que el único plan que hay hoy en Venezuela y en el estado Táchira es el plan estafa de Vielma Mora, que sigue robándole el dinero a los tachirenses y a los venezolanos”.

Etiquetas: Juan Requesens | Táchira | vielma mora