Rector Rondón: el CNE puede lograr las condiciones necesarias para la legitimación de los partidos

ND / 10 feb 2017.- El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, expresó que “los procesos de legitimatización de los partidos con las condiciones necesarias de más días y maquinarias se pueden realizar”.

Recalcó que “este proceso no afecta las regionales que se tienen que realizarse este año debido que no son deliberativas”.

“El CNE el 18 de octubre del año pasado aprobó un calendario electoral, ese día la presidente señaló que se debía cumplir con la renovación de nóminas. Estando claros que fue un proceso que debió arrancar a principios del año pasado, no considero yo que pueda afectar el proceso de elecciones regionales para el primer semestre, que se ejecute que fue lo que yo solicité”, dijo en el programa En Sintonía de Unión Radio.

“No observo las razones por las cuales no se pueda realizar estos cambios, es un procedimiento administrativo que pueda realizarse con condiciones favorables. No veo porque no puede ser de lunes a viernes, que tenga 14 mil puntos en todo el país, similar a un proceso electoral”.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | elecciones | Rondon