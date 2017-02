Ramos Allup: Uno habla con ese tipo, el Contralor, y dice: ¡Dios mío!

ND / nota de prensa / 24 feb 2017.- El diputado Henry Ramos Allup respondió este jueves al Contralor General Manuel Galindo asegurando que para que la Asamblea Nacional llame a concurso interno para nombrar un contralor de la AN primero el Ejecutivo debe publicar la información del concurso en Gaceta Oficial.

Así lo dijo durante una asamblea de ciudadanos en San Bernardino, al recordar que está involucrado en el tema porque, para el Ejecutivo y el TSJ, él sigue siendo el presidente de la AN, cargo que rechaza.

“¿Cómo es posible que esta persona (Manuel Galindo) sin ningún tipo de preparación y conocimiento en la materia haya sido nombrado “Contralor General de la República? Este vago se caló en la Asamblea Nacional por 10 años a un contralor encargado por Maduro, además, no es capaz ni siquiera en su propio órgano de control interno -que es la contraloría-, de hacer un concurso para nombrar su propio órgano de control interno y entonces viene a decir que nos intervienen y que porque nosotros no hemos abierto concurso para nombrar el contralor”, dijo el parlamentario.

Ramos Allup agregó que la Asamblea Nacional no ha podido realizar un concurso de nombramiento de contralor interno porque el Ejecutivo Nacional se niega a aceptar la voluntad del pueblo venezolano y no reconoce a las actuales autoridades del órgano legislador. “Pero es que no podemos abrirlo porque no nos publican nada en Gaceta y el concurso para nombrar un contralor interno debe aparecer en Gaceta Oficial. “¡Ábreme la Gaceta y te abro el concurso, bobo!”, remató

