Ramos Allup: Pediremos a EEUU pruebas de los delitos de El Aissami

ND / 14 feb 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, calificó este martes como “graves” las acusaciones que hiciera el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami y aseguró que el Parlamento solicitará a las autoridades norteamericanas pruebas de tales señalamientos.

“Podemos comunicarnos directamente con los organismos de administración de justicia de Estados Unidos para que nos suministren las informaciones porque esta Asamblea Nacional sí está internacionalmente reconocida. Este curiosísimo personaje llamado Samark López, es quien aparece como fachada de todos los negocios de adquisición de medios de comunicación social que se vienen produciendo desde hace varios años. Si uno se pone a sumar el monto de operaciones hechas y las que se frustraron, se trata de aproximadamente dos mil millones de dólares, que en un país como el nuestro, no los puede producir sino dos negocios en tan corto tiempo, que son el narcotráfico y la corrupción”, dijo en la plenaria de este martes.

No descartó que el Gobierno se pronuncie entorno a este caso, alegando que se trata de un “montaje”.

“EE UU ha señalado con nombre y apellido a los involucrados en este caso, esto es grave y lo peor es que el gobierno lo oculta y seguro dirá que es un montaje”, expresó.

Sobre Samark López Bello, dijo que hace unos pocos años atrás aparecía con un cargo modesto en la gobernación de Mérida, “hoy aparece como súper jerarca de compañías cuyo único cliente son los distintos organismos del Estado venezolano y muy vinculado con la compra de alimentos, concebida durante la vida iridiscente del comandante eterno, que terminó en el escándalo de Pudreval”.

En este sentido, agregó que López mantiene vínculo con las “altas esferas del gobierno” y que algunas transacciones se han caído porque cuando se trata de negocios en el exterior “tiene que ser demostrado el origen lícito de los fondos”. Ante dicha situación que ha alertado a los venezolanos desde el pronunciamiento del las autoridades estadounidenses, el parlamentario advirtió que no era de extrañarse que el gobierno nacional use a los medios para informar de que se trata de una “trampa del imperio”.

“Cada vez que un funcionario del gobierno o un militar aparece señalado en el ámbito internacional en casos de narcotráfico y corrupción, el gobierno promueve el ascenso de ese personaje. Espero que Nicolás no ascienda a El Aissami como Presidente de la República”, acotó Ramos Allup, y al mismo tiempo señaló que también espera que el régimen no le quite el pasaporte a los diputados que en una comisión especial viajarán a Estados Unidos para iniciar las investigaciones referentes al caso expuesto.

vaya al foro

Etiquetas: El Aissami | Gobierno | montaje | Ramos Allup