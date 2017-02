Ramos Allup: responderé a Galindo este jueves desde la Contraloría

ND / 22 feb 2017.- El diputado Henry Ramos Allup anunció que mañana jueves a las 11 de la mañana irá a la Contraloría General de la República a contestar los recientes señalamientos del Contralor de la República, Manuel Galindo, quien en horas recientes advirtió al parlamentario que lo inhabilitará de no presentar un informe de gestión de su periodo como presidente del Poder Legislativo.

“A mí no me puede allanar mi inmunidad nadie que no sea la propia cámara, yo no he cometido delito alguno, yo mañana voy a contestar in extenso al Contralor de la República que está actuando más como compadre de Cilia Flores que como contralor… Le voy a contestar porque parte de ellos todavía siguen emitiendo oficios basados del prostíbulo judicial que está en la sala constitucional del TSJ dice que el presidente de la Asamblea soy yo y no Julio Borges, pues bien, el presidente de la Asamblea Nacional es Julio y no yo, entre otras cosas, porque mi período venció el 4 de enero a las 12 de la media noche.”, señaló el parlamentario.

En este aspecto, Ramos Allup rememoró que a “ese vago denuncié – conforme a toda la Ley de Contraloría- todas las irregularidades que conseguí cuando me hice cargo de la Asamblea y denuncié las vagabunderías dentro de los 120 días hábiles que señala la ley y no hice escándalo ante la prensa para despellejar a ese delincuente bípedo que se llama Diosdado Cabello, y el contralor no respondió ni dijo nada. En lo que se refiere a los documentos que requieran de mi parte que tengan que ver con mi año como presidente de la Asamblea Nacional, excelente”.

Etiquetas: AN | Contraloría | inhabilitación