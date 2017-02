Ramos Allup: ¿Por qué el Contralor no investiga qué pasa en rampa 4 o a Samark López?

ND / 25 feb 2017 / foto Twitter: @AsambleaVE.- El diputado Henry Ramos Allup acudió la mañana de este jueves a la Contraloría General de la República para consignar un documento en respuesta al contralor Manuel Galindo, quien interpuso una solicitud de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“Es falso de toda falsedad que la AN niegue informar a la Contraloría General de la República. Lo que pasa es que la Contraloría General de la República, sin seguir los pasos de la Ley (…) prerende ocupar la AN y eso es inadmisible”, resaltó el parlamentario.

Según denunció Galindo, el Parlamento obstruye la labor de la nueva auditora interna interventora designada para el Poder Legislativo, Mayren Ríos Díaz.

Desde las afueras de la Contraloría, Ramos Allup dijo: “¿Por qué el Contralor no investiga lo que ocurre en la rampa 4 de Maiquetía? Lo que ocurre en la rampa 4, donde con aviones del Ejército y de la Presidencia de la República han movido droga. ¿Por qué el Contralor no investiga la rampa 4? ¿Por qué el Contralor no investiga La Casona? Allá hay un delito continuado de peculado de uso, en La Casona está viviendo gente que no es la familia presidencial. ¿Y por qué no investiga al señor Samark López, cuya fortuna fue incautada en los Estados Unidos por procedencia ilícita? (…) ¿Por qué no investiga la relación del señor Samark López con este escandalazo mundial?”

Rechazó que se pretenda “callar o neutralizar” al Parlamento.

Ramos Allup acudió a la Contraloría General de la República acompañado por el consultor jurídico de la AN, Jesús María Casal.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Contraloría General de la República | Henry Ramos Allup | Manuel Galindo | Samark López