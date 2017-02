Rafael Veloz No es la apertura del año judicial, es la apertura de los procesos revolucionarios de la justicia

Este martes el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz aseveró que el inicio del año judicial es simplemente el beneplácito a los procesos revolucionarios ordenados desde el Ejecutivo Nacional.

El parlamentario ofreció sus declaraciones desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando se encontraba en compañía de algunos familiares de los presos políticos, durante el preámbulo del acto de inicio del año judicial, presidido por el Jefe de Estado.

“Esta no es la apertura del año judicial, esta es la apertura de los procesos revolucionarios de la justicia, ya que lo que no pudieron obtener por medio de los votos, pues se utiliza a la sala constitucional del TSJ como mecanismo para llevar adelante el proceso revolucionario”.

De igual manera, el diputado manifestó “por eso realizamos esta protesta cívica y pacífica en las calles de Caracas con la finalidad de exigir a este sistema de justicia, el regreso y rescate de la democracia que todos los venezolanos deseamos”

“Tenemos un poder judicial donde casi el 90% no son titulares y es por eso que los últimos informes emitidos por algunos organismos internacionales, declara a Venezuela como un país no libre, fundamentalmente porque los operadores políticos ocuparon y secuestraron los espacios judiciales” acotó Veloz.

Finalmente, envió un mensaje en nombre de los diputados de oposición pertenecientes a la AN “los parlamentarios exhortamos a la sala constitucional que de inmediato se retorne a la democracia, lo cual solo será posible cuando salgamos de Nicolás Maduro y volvamos a ser el país libre y democrático que éramos”.

vaya al foro

Etiquetas: AN | Rafael Veloz | TSJ