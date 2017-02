Rafael Uzcátegui del PPT: El CNE atropella a los partidos pequeños

ND / 13 feb 2017.- El secretario general de Patria Para Todos, Rafael Uzcátegui, rechazó que “se le otorgue legalidad a la Mesa de la Unidad Democrática”, asegurando que “es un error del Consejo Nacional Electoral porque atropella a los partidos pequeños”.

Recalcó en entrevista en Unión Radio, que “los tiempos no dan debido a que no serían dos días sino 14 horas donde se debe cumplir con un proceso”.

“Extendieron el tiempo para las reparaciones, qué es lo que cabe, cabe considerar una amnistía o separar los procesos. Le corresponde a la oposición registrarse como partido y a nosotros de acuerdo a los resultados electorales reparar las cifras que nos faltan, los votos que nos faltan y la fecha que se toma son nacionales son las presidenciales, las demás son regionales”.

Aseveró que a su juicio “la MUD no existe como partido, no cumplió con los requisitos para organizarse y participar como organización política, hay errores del CNE que no se pueden subsanar sobre la base de quienes si cumplimos y si fuimos a los procesos electorales”.

“Hay un problema con las elecciones, lo crearon quienes tienen la mayoría en el CNE, allí tienen representación en el CNE, allí están la oposición, los factores políticos mayoritarios y el PSUV”, concluyó.

Etiquetas: CNE | partidos | PPT