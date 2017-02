Rafael Simón Jiménez: Los presos políticos son un símbolo de un gobierno que no respeta la Constitución

Enrique Meléndez / 18 feb 2017.- Para el historiador y exdirigente político Rafael Simón Jiménez, Antonio Ledezma y Leopoldo López constituyen el símbolo de un gobierno represivo e irrespetuoso de las libertades.

“Un gobierno que quiere consagrar un esquema hegemónico, y que necesita, por supuesto, criminalizar a la disidencia. Ambos, López y Ledezma, han tenido una destacada lucha democrática, y es por eso que creo que el gobierno, digamos, trató de sacarlos del juego”, afirma el también profesor universitario.

Este fin de semana Antonio Ledezma y Leopoldo López cumplen, respectivamente, dos y tres años de cárcel o casa por cárcel. ¿Cómo evalúa usted la situación de los derechos humanos bajo el chavismo?

-En el caso de Ledezma no solamente ostenta una trayectoria política impecable; desde que era muy joven; sino que además, no sólo está encarcelado Ledezma sino que está encarcelada también la voluntad de casi un millón de caraqueños que votaron para que fuera su alcalde metropolitano. Por eso desde todos los espacios del universo se han levantado voces institucionales de toda la policromía ideológica para censurar al régimen venezolano.

-En el caso de López los pronunciamientos de EEUU e incluso posiciones antagónicas, como las que sostienen Felipe González y el expresidente Aznar, coinciden aquí en la necesidad de que se lo libere, así como a Ledezma, repito, como símbolo de un régimen que tiene más de cien presos políticos, y que, además, para decirlo con palabras de Felipe González, utiliza los presos como carne humana; como mercancía de canje.

-Incluso, Felipe González dijo que éste era un esquema fidelista, y que consistía en que cada vez que se producían protesta en Cuba, Fidel Castro le daba libertad a tres presos políticos, pero al día siguiente metían a seis presos más. Bueno, ese es el esquema que ha venido cumpliendo este régimen autoritario, este régimen semidictatorial que tenemos en Venezuela: la de utilizar los presos políticos como mercancía de canje; pero en el fondo, repito, esos presos políticos son de alguna manera el símbolo de un país; donde no se respeta la Constitución ni se respetan los derechos humanos.

Américo Martín declaró a ND que por primera vez se ve en nuestra historia un gobierno, no sólo hace presa a la gente sino que además la escarnece: un poco lo que usted dice, ¿no?

-Totalmente. Mira yo tuve la oportunidad en la década de los noventa; luego de la felonía militar del 4F, de visitar a Chávez y a sus compañeros de prisión en la cárcel de Yare. Allí no sólo pude constatar las condiciones de reclusión; que eran de las más óptimas: tenían oficinas, tenían celulares; disponían de todos los medios. Además, hay que recordar que en ese momento, cualquiera que los mirara mal; cualquier cosa que ellos consideraran que violaba los derechos humanos; enseguida se aparecía una figura, por cierto, olvidada, pero muy simbólica de esos tiempos, el padre Luis María Olazo, director de derechos humanos de la Fiscalía General, bajo el mandato de Ramón Escobar Salom para hacerles respetar sus derechos.

-Llama la atención una gente con la que la democracia fue condescendiente; yo diría que hasta alcahueta y bobalicona; pues habiendo cometido crímenes muy serios salir en muy poco tiempo, y gozar de extraordinarias condiciones de reclusión, que ahora se ensañen de la manera como lo hacen contra los presos políticos; a los que no solamente se les tiene en reclusión; sino que se les somete a situaciones carcelarias realmente, denigrantes; que atentan por cierto contra tratados internacionales que Venezuela tiene suscrito en el sistema internacional; sobre todo, el que censura el uso de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes.

-De manera que esta es una situación que retrata al cuerpo entero del régimen venezolano, y que es parte de lo que se ha venido observando desde todos los lugares del mundo; para reclamar de Venezuela, no solamente el respeto por los derechos humanos sino el pleno restablecimiento de las garantías democráticas; entre otras cosas, y la más importante, el derecho al voto; que contra él está atentando este gobierno o pretende restringir el derecho de organización política de los partidos y cuando pretende desconocer el cronograma electoral, que había sido anunciado por la propia presidenta del CNE.

La historiadora Margarita López Maya afirma que, claramente, hay un deslinde entre el Chávez de antes de 2005 y el después. ¿Está de acuerdo?

-Pocas personas conocieron a Chávez más que yo, por razones históricas. Evidentemente que Chávez cuando llegó al poder tenía claro la idea de imponer una hegemonía; pero no sabía cómo hacerlo. Chávez manejaba con mucha destreza, quizás esa fue una de sus pocas virtudes, el elemento táctico y el elemento estratégico, y lo entrelazaba uno y otro de acuerdo a las circunstancias; cuando tenía que avanzar, avanzaba; cuando tenía que retroceder, retrocedía.

-Él se propuso; al calco del viejo esquema leninista, una evolución etapista de su mandato, de su revolución. Entre 1998 y 2001 hay un Chávez que respeta todo. Incluso, desde el punto de vista económico son muy pocos los cambios que lleva a cabo. No hay que olvidar que él recibe un país con un petróleo a ocho dólares; que ratifica a algunos altos funcionarios, como fue el caso de Maritza Izaguirre, quien era ministra del antiguo despacho de Hacienda del anterior gobierno.

-Su obra de gobierno es entonces clásica, y desde el punto de vista político inicia el proceso constituyente; donde se respetan altos espacios para la oposición y para todo aquello. Yo establezco un deslinde entre el Chávez amplio, tolerante y el otro autoritario; no como lo hace López Maya que se ubica en 2005, sino en noviembre de 2001; cuando se comienzan a aprobar las Leyes Habilitantes que ya van a afectar derechos fundamentales: hay que recordar la Ley de Tierras, la Ley de Pesca.

-Es decir, afectaban ya el sistema de propiedad, y lo que da lugar, por cierto, al primer paro cívico nacional del 10 de diciembre de 2001. Aquí hay un quiebre; porque Chávez siente que tiene la necesidad de avanzar hacia estadios superiores y se deslinda, además, de algunas fuerzas, que él consideraba timoratas porque no iban a acompañarlo en su radicalización.

-Se deslinda del MAS; se deslinda del PPT por primera vez; rompe con Luis Miquilena y ya marca un rumbo evidentemente totalitario; que va a tener un traspiés con el golpe de abril de 2002. Pero una vez superada esta prueba y superada la otra del 15 de agosto de 2004; cuando lograr ganar el referéndum revocatorio, entonces sí es el Chávez que aprieta el acelerador, y es cuando en el 2007, a raíz de la reforma constitucional lo pone en evidencia, y comienza a hablar de socialismo y de otras cosas, de las que nunca había hablado.

-Era un esquema muy leninista, por etapas, y en cada una de las etapas contar con una determinada correlación de fuerzas; algunas de ellas enfrentadas, y unos aliados, e ir radicalizando el proceso en la medida, en que mide la capacidad de contención de quienes lo adversaban. Yo creo que Chávez en eso fue un hombre muy diestro; porque, incluso, cuando fue derrotado; como en el caso de la Reforma Constitucional de 2007, él reconoció la derrota; pero enseguida volvió a la ofensiva, y colocó por la vía legal, en una forma inconstitucional, la mayoría de los planteamientos que venían de ser rechazados por el “No” en el referéndum de ese año.

-Pero a esto había que agregar que Chávez llegó a donde llegó gracias a los múltiples errores de sus adversarios; que desde el comienzo de su mandato no entendieron ni a Chávez ni al fenómeno chavista; que lo menospreciaron, y de allí la cantidad de errores: paros, huelgas, el golpe, la abstención, y no es sino a partir de las elecciones de 2006; cuando Manuel Rosales compite con Chávez, cuando comienza el proceso de recuperación de la oposición, que va a tener un pico en las elecciones parlamentarias de 2015.

La sucesión de Maduro en el poder tiene muchas interpretaciones; incluso, algunas de corte psicoanalítico; aparte de su vinculación con Cuba. ¿Por qué Maduro?

-Hay una cosa que es evidente: Chávez construyó su liderazgo y su hegemonía sobre una gran medianía; sobre un conjunto de seudo dirigentes que no tenían ninguno ni personalidad ni entidad ni visión propia y él los conocía más que a ninguno. Yo más bien invertiría tu pregunta: ¿por qué no otro, por ejemplo, Diosdado Cabello? No hay que olvidar que Cabello lo había acompañado desde la Academia Militar, y lo conocía muchísimo más. Maduro se pegó con Chávez cuando éste sale de la cárcel en 1996; en cambio Cabello lo conocía desde comienzos de la década de 1980; cuando ingresó en la academia.

-Te repito, yo preguntaría más bien: ¿por qué no otro? Y yo creo y eso es difícil decirlo ahora, por todo lo que ha pasado, y por la tragedia que está viviendo este país debido a la impericia y a la incapacidad que ha demostrado Maduro en su desempeño presidencial, que yo creo que Chávez, que los conocía a todos, según su criterio, escogió lo que consideraba lo menos malo para Venezuela, y yo no pondría de por medio elementos psicopatológicos, a pesar de que la figura de Chávez tenía algunos, que lo demostraba su relación con Fidel, que yo digo que tenía carácter freudiano; porque ahí se revolvían cosas de la conciencia, del inconsciente.

-De modo que yo pienso que Chávez en última instancia escogió el menos malo, porque, ¿qué hubiera sido de este país, si hubiera quedado en manos de Cabello o Bernal o de Tarek El Aissami?

Con motivo del traslado de los restos de Ezequiel Zamora al Panteón Nacional se oyeron varias impugnaciones, a propósito de una hoja negra de servicio de quien fuera el líder de la Guerra Federal. ¿Qué sabe usted, al respecto?

-Hay que hacer una aclaratoria que, por cierto, se ha desplegado en toda la opinión pública. Zamora está en el panteón desde 1872; cuando lo trasladó Guzmán Blanco. Por lo demás, hay también una polémica, a propósito de sus restos; porque se dice que su cadáver fue inicialmente enterrado en una casa de San Carlos, donde le dieron el tiro; de modo que esos restos, que trasladaron en esa ocasión hace más de cien años, no eran los suyos, lo que explica que el acto del gobierno.

-Ahora, las impugnaciones se dieron por la declaratoria de día de asueto del nacimiento de Zamora. Yo simplemente, le recordé a mi inteligente amigo, Henry Ramos Allup que quien primero había reivindicado a Zamora había sido Carlos Andrés Pérez, su compañero de partido; quien en 1974 en mi tierra Barinas y en un acto donde yo estaba presente, decretó nada más y nada menos que el nombre de Zamora para la Universidad de los Llanos Occidentales.

-Es decir, que quienes primero rescataron el ideario de Zamora, y lo colocaron como un líder de la democracia social venezolana no fue el chavismo, sino que fueron sus propios compañeros de partido. De manera que todas estas cosas se devuelven contra sí mismo; porque si fuera verdad lo que él invoca en texto de Adolfo Rodríguez y como lo dice con esa gracia, con que suele Henry decir las cosas: que era desflorador de niñas de doce años; que era esclavista, que era agiotista, entonces deben reclamarle a Pérez y expulsarlo por segunda vez del partido.

-A mí me decía un amigo de Barinas que haberle puesto el nombre de Zamora a una universidad, era como si los mexicanos le hubieran puesto a una de las suyas Pancho Villa. Yo creo que, en verdad, Zamora fue un líder importante en su contexto. Una de las cosas que ha desnaturalizado el chavismo ha sido la manipulación de los personajes y tratar de atribuirles a dichos personajes ideas, conceptos que no se corresponden con su tiempo histórico.

-Ezequiel Zamora, si me lo preguntas, te respondo que fue un liberal radical, que en su tiempo planteó un problema y que todavía es muy polémico; como es el relativo a la propiedad de la tierra. Yo creo que Zamora fue un personaje muy importante de nuestra historia; que, por cierto, algo que se ignora es que lo que siguió después de la muerte de Zamora, fueron cuatro años más de guerra, puesto que Zamora muere en el primero de los cinco años de la Guerra Federal.

-Una guerra fratricida, una guerra inútil que, además, va a terminar, como terminan estos conflictos bélicos, en un pacto, en el famoso tratado de Coche; donde Pedro José Rojas, como agente de Páez y Toñito Guzmán Blanco, como agente de Juan Crisóstomo Falcón se dan la mano, y hasta se reparten un empréstito que acababa de contratar Venezuela con Inglaterra.

