Rafael Poleo fue detenido por más de 1 hora en Cartagena

Yalezsa Zavala / 27 feb 2017.- El periodista venezolano y editor de la revista Zeta, Rafael Poleo, fue detenido ayer por más de 1 hora en inmigración de Cartagena, Colombia, por una supuesta denuncia que hizo el Gobierno venezolano.

La información la di a conocer Poleo a través de su cuenta en Twitter, desde donde indicó que su ingreso a Colombia fue autorizado “luego de gestiones de alto nivel”.

El periodista viajó a Colombia para asistir al Congreso de la Internacional Socialista, que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena.

En entrevista para El Nacional su hijo, Francisco Poleo, explicó que los funcionarios de inmigración le retuvieron el pasaporte por más de una hora.

“Desde hace años hay una orden de detención en su contra. No es la primera vez que pasa, ya había pasado una vez en Milán. Vemos cómo hay una constante persecución política del gobierno. Gracias a Dios la Interpol se dio cuenta que no es más que una persecución. Él se encuentra bien y gracias a Dios no pasó a mayores”, relató el hijo de Poleo.

Etiquetas: Cargtagena | Colombia | inmigracion | Rafael Poleo