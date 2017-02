Rafael Guzmán: El presupuesto es una ley que debe ser publicada para que pueda tener validez

ND / 9 feb 2017.- Este jueves, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) los diputados aprobaron el Proyecto de Acuerdo sobre la violación de principios constitucionales en materia presupuestaria y de endeudamiento, para condenar la demora por parte del Gobierno Nacional en la presentación y publicación del Presupuesto Anual de la Nación.

Rafael Guzmán rechazó que “el Parlamento tenga que dedicar su plenaria al debate sobre la mala gestión del presidente Nicolás Maduro, sobre quien pesa una investigación por abandono al cargo”.

Guzmán aseguró que el Gobierno Nacional viola los derechos humanos de los venezolanos.

“El presupuesto es una ley que debe ser publicada para que pueda tener validez. El presupuesto anual de la Nación debe pasar por la Asamblea Nacional, para que nosotros los diputados conozcamos en qué se está invirtiendo ese dinero. Sin embargo, violando los derechos humanos de todos los venezolanos, e incurriendo en delito de usurpación de poderes, Nicolás presentó este presupuesto frente a sus amigos del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la que a esta fecha aun no conocemos de qué va el presupuesto de este año”.

Explicó que al desconocer el presupuesto de la Nación no hay ninguna ley que avale el gasto público. “Todos los recursos de los venezolanos constituyen la partida secreta de Nicolás Maduro y los está utilizando para aferrarse en el poder. Si no hay eficiencia, transparencia e información de los gatos del Gobierno, Nicolás Maduro se está portando como un mal padre de los venezolanos. Éste es un gobierno experto en imprimir billetes pero no imprime libros para que nuestros hijos vayan a la escuela. Es un gobierno experto en controlar precios pero no controla la corrupción ni el gasto presupuestario. Es un gobierno que cierra empresas privadas pero no se preocupa por las empresas de maletín”.

Finalizó advirtiendo al gobierno nacional que si no hay una presentación oportuna del Presupuesto, la Asamblea Nacional no se hará responsable del gasto público y posible endeudamiento del país frente a otras naciones. “Cada gasto sin presentación presupuestaria es nulo. Una deuda contraída con organismos internacionales no la vamos a reconocer en la AN, pero además quienes participen en este endeudamiento van a quedar como cómplices de esta corrupción. Por eso hacemos un llamado a la banca y a los organismos multilaterales a que tomen conciencia al respecto”.

Etiquetas: AN | presupuesto | Rafael Guzmán