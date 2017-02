Puente de Guanape estará listo en junio, aseguró ministro de Obras Públicas

ND / 21 feb 2017.- El ministro de Obras Públicas, César Salazar Coll, aseguró este martes que el puente de Guanape, estará listo en junio, por lo pronto, en dos meses, estará terminado el tramo sur.

“Este puente estará dividido en dos tramos viales estructuralmente independientes, cada uno de ellos tendrá dos canales. Cada vía será independiente y no tendrán transferencia de esfuerzo entre una y otra, de modo que si algún día, alguna de las dos falla, un costado no tendría nada que ver con el otro, lo que es una ventaja que se tomó en cuenta a la hora de escoger este diseño”, explicó durante el inicio de los trabajos de demolición en el lugar.

Detalló que la obra general, que incluye mejoras al sistema hidráulico del río, requerirá una inversión de 1.326 millones de bolívares.

El Ministro explicó que la construcción se realizará sobre la base de los estribos existentes, a los cuales se realizaron las pruebas estructurales y se comprobó la aplicación de las normas antisísmicas vigentes. Una vez despejados, se realizará sobre éstos la colocación de las vigas prepostensadas –que actualmente son fabricadas- y sobre éstas los tableros y, finalmente, la carpeta de rodamiento.

“Actualmente colocamos dos bombas que están drenando las aguas servidas del lugar”, comentó.

El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, también desestimó que las obras de infraestructura sobre el puente Guanape obstaculicen el paso vehicular durante la temporada alta de Carnaval y, por el contrario, anunció la activación de un VAO (Vehículos de Alta Ocupación) luego de las 2:00 de la tarde para garantizar el retorno de los visitantes provenientes de Caracas.

Etiquetas: junio | Ministro Obras Publicas | puente Guanape