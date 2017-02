PPK en Princeton: Para EEUU América Latina es como un perro simpático que no genera problemas

Gestión.pe / 25 feb 2017.- Durante su presentación en la Universidad de Princeton, donde fue condecorado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) refirió que los Estados Unidos no invierte mucho tiempo en América Latina, a diferencia de otras regiones como el medio oriente.

“Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas. Como el medio oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”,[/b] señaló PPK.

Pero el mandatario peruano refirió en el caso de Venezuela es la excepción, ya que considera su situación como “insostenible”.

Así, reveló que en la última Cumbre de Cartagena le indicó a la Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodriguez, que su Gobierno debía dar un paso al costado.

“Le dije que su gobierno era insostenible y tenía que dar un paso al costado. Obviamente ella no lo recibió muy bien”, anotó PPK durante su ponencia “A New Age for Latin America”.

vaya al foro

Etiquetas: Pedro Pablo Kuczynski | PPK | Princeton | Venezuela