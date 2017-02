Paparoni: La solución a la crisis alimentaria es reactivar la producción

ND / 6 feb 2017.- El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, sostuvo este lunes que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no son la solución a la crisis alimentaria que atraviesa el país debido a que el problema es la ausencia de producción en el territorio nacional.

En este sentido, destacó que los CLAP son “programas ineficientes que apuestan al negocio de la corrupción y de la importación”, precisando que las bolsas de comida se están empaquetando en Panamá con productos mexicanos beneficiando solo a 0,9% de los venezolanos.

Durante una entrevista en el programa Contigo de Radio Caracas Radio (RCR), el parlamentario explicó que desde la AN y el partido Primero Justicia (PJ) se están investigando los precios de las bolsas que distribuyen los CLAP, pues al Gobierno le cuesta ocho dólares hacer la caja, pero la nación paga 35 dólares, es decir, hay 27 dólares que se desconocen cómo se está distribuyendo.

“Por cada bolsa de comida que está entregando el Gobierno Nacional podrían hacerse cuatro más. Los CLAP son simplemente un negocio para algunos sectores del oficialismo”, agregó Paparoni.

De igual forma, el también vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la AN reafirmó que actualmente tres millones de ciudadanos están comiendo desperdicios que encuentran en la basura, “bien sea con pellejos de pollo o patas de cochino”. “Esto es grave, por cada persona que vemos comiendo en la basura hay alguien del Gobierno que se hizo millonario con el negocio de la corrupción”, acotó.

Por otra parte, alertó que solo hay en el país 0,3% de las semillas necesarias para la producción agrícola, advirtiendo que de no disponer estos recursos se perderá el primer ciclo de siembra del año. “Si no se resuelve el problema de las semillas, en el mes de junio, ya no se van a conseguir verduras, ni hortalizas”, manifestó el diputado por el estado Mérida.

Para Paparoni la importación debe disminuir mientras se estabiliza la producción nacional, se reactiva la agroindustria, y se eliminan los controles al acceso de las materias primas, a su juicio, por cada dólar que usa el Gobierno para importar los venezolanos pudieran producir cinco veces más.

Etiquetas: alimentación | AN | Paparoni