Padre Luis Ugalde: Es una lástima que hayan contaminado la palabra diálogo

Yalezsa Zavala / 21 feb 2017.- El padre Luis Ugualde enfatizó este martes que el diálogo y la reconciliación son fundamentales para salir de la crisis que actualmente atraviesa Venezuela.

“No hay otro camino. Es una lástima que algunos en Venezuela han contaminado la palabra diálogo de tal manera que parece una mala palabra, y eso no puede ser. El diálogo y la reconciliación son fundamentales. Eso es lo que ha ocurrido en países donde ha habido guerras tremendas, como en El Salvador o en Vietnam”, manifestó el sacerdote en entrevista apra el programa de Jesús “Chúo” Torrealba, La Fuerza es la Unión, transmitido por RCR.

Y siguió: “Tampoco hay que reducir el diálogo a una comisión de uno y otro bando. No. También debe haber diálogo con mi vecino, en mi comunidad, para ver cómo aliviamos un poco estas carencias que estamos viviendo todos”.

Para el padre “la palabra diálogo se ha desvirtuado, porque se ha utilizado para engañar, para distraer”.

En ese sentido, precisó que de nada vale “ponernos a hablar para que pase el tiempo y que no hayan elecciones de gobernadores”, indicó a manera de ejemplo. “Se habló mucho, pero eso no es diálogo para resolver”, acotó.

Comentó que Venezuela ha sido “muy dividida”, porque el gobierno “ha instaurado que todo el que piense distinto es porque está siguiendo órdenes del imperio, y eso ha llevado a divisiones a veces muy trágicas, incluso en el seno de las familias”.

“El venezolano quiere reconciliarse, el venezolano sabe que no tenemos solución a estos problemas tan graves si no nos unimos, y esa unión significa perdonar agravios y olvidar cosas. No significa impunidad. El que ha sido delincuente, pues tendrá que ir a los tribunales, y si es culpable lo tendrán que condenar”, agregó.

Puntualizó que “la inmensa mayoría de simpatizantes de uno y otro bando no tienen delitos. Simplemente tenían una esperanza de que esto iba a mejorar y por eso apoyaron a un movimiento u otro”, aseguró

Finalmente, el padre Ugalde, quien ha constatado el deterioro en la calidad de vida que vienen sufriendo los venezolanos en sectores como La Pradera, en lo alto de la parroquia La Vega, al oeste de Caracas, donde cada domingo oficia la misa, reiteró que “hoy la gente esté sufriendo tremendamente”.

