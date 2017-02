Oswaldo Álvarez Paz: El objetivo debe ser salir del gobierno en el menor tiempo posible

ND / 3 feb 2017.- El ex candidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, recomendó este viernes a la Mesa de la Unidad Democrática, definir con claridad sus objetivos tratando en lo posible generar el menor trauma al país.

“El objetivo debe ser salir del gobierno en el menor tiempo posible tratando de generar el menor trauma al país y enfilar a todos los grupos partidistas, políticos y de la sociedad civil, empresarios, Iglesia, universidades; todo en esa dirección ese es el objetivo y de esa ruta no nos puede sacar nadie, si no lo hacemos, vamos a seguir en esto que estamos viendo: un ping – pong interminable que no tiene respuesta inmediata”, sostuvo el también exdirigente del partido Copei en entrevista para Unión Radio.

Álvarez Paz también recordó lo acontecido hace 25 años, el 4 de febrero de 1992, cuando fue detenido por efectivos militares quienes estaban bajo el mando del ex presidente Chávez.

Aseguró que los militares “sufren los mismos problemas del ciudadano común, solo que ellos tienen que guardar silencio y no pueden declarar a los medios y expresar sus molestias hacia este gobierno”.

