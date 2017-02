Toledo y Odebretch

Una amargura produce en América Latina las nuevas y las múltiples acusaciones sobre corrupción en la región. Es una bofetada para nuestros países y su gente estas oscuras historias que una vez más aparecen sobre la avaricia de unos pocos por enriquecerse a cuesta de reducir las posibilidades financieras del estado para resolver tantas necesidades. Lo del expresidente Toledo me toma por sorpresa, coincidí con el hace unos años en una reunión de trabajo siendo él Presidente y recuerdo haber quedado impresionado por su claridad, sus visiones y por ser un ejemplo de cómo la constancia paga toda vez a pesar de su origen humilde logro escalar en la vida estudiando y trabajando hasta alcanzar la Presidencia del Perú. Verlo ante tamaña acusación por el caso Odebretch de ser ciertas, mas que alegrarnos , nos entristece , pues es una bofetada no solo para sus conciudadanos si no para toda la región.

Una empresa que debería enorgullecernos por constituir un ejemplo de la capacidad de ingeniera y técnica que tenemos en esta parte del mundo, nos humilla al conocer sus métodos corruptos de aliarse con las burocracias locales para alcanzar la buena pro de sus proyectos. Millones de dólares otorgados en coimas en nuestros países que sumado a tantos otros millones en distintas áreas en donde gobierno y corrupción se dan la mano, hacen que cada vez mas los ciudadanos aborrezcan a sus gobiernos por su falta de transparencia.

Las Naciones Unidas ha concluido que la corrupción esta vinculada a la violación de los Derechos Humanos. Cuando esta existe, los estados no pueden cumplir con muchas de sus obligaciones en materia de defensa de los derechos humanos y el uso indebido de los bienes del estado afecta principalmente a los más pobres quienes se privan de beneficios de políticas publicas por el desfalco de fondos. Los recursos de una nación que son usados con fines distintos al bienestar colectivo y se usan para fines diferentes incluyendo para el beneficio personal de individuos, le quitan derechos fundamentales al grueso de la colectividad al usurparle cantidades de recursos económicos que deben ser dedicados para su desarrollo social.

Actos corruptos como el Soborno, malversación o peculado, trafico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, en su mayoría perjudican no solo los erarios públicos de las naciones sino violan el derecho de sus coterráneos de beneficiarse colectivamente del patrimonio, por lo general insuficiente para tantas necesidades.

Etiquetas: Oscar Hernández Bernalette