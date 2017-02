Noel Álvarez: Sigo siendo coordinador de Independientes por el Progreso

Enrique Meléndez / 25 feb 2017.- Noel Alvarez aclaró que él sigue siendo el coordinador del partido Independientes por el Progreso (IPP), a propósito de una entrevista que le hizo Noticiero Digital a Egildo Luján quien afirma que, de acuerdo a los estatutos del partido, se había hecho un cambio de directiva y él era el coordinador.

“Yo sigo siendo el coordinador nacional apoyado por la mayoría. Nosotros somos nueve fundadores de los cuales seis me ratificaron en la junta directiva y continúo al frente. No ha habido ningún cambio. Pronto haremos el encuentro nacional en el cual serán ratificadas las autoridades; pero hasta ahora, yo sigo el representante principal de IPP-Gente desde su inicio”.

Según Álvarez, él fue el fundador de esa criatura que se fraguó con los nuevos fenómenos políticos como el de Henrique Capriles; de modo que él continúa al frente de IPP hasta que diga lo contrario una asamblea legítimamente constituida con la representación de todos los integrantes del partido, y no “con fantasmas”.

¿Usted está dando a entender que la elección de Luján tuvo carácter fantasmagórico?

-Yo desconozco qué ha sucedido alrededor de eso, y yo me remito a los hechos. Los hechos son que continúo al frente de IPP y lo estaré hasta que una asamblea, legítimamente constituida, diga lo contrario; mientras tanto, yo seguiré al frente.

¿Han litigado usted ante los organismos electorales o judiciales este conflicto interno?

-Nosotros estamos cumpliendo los requisitos reglamentarios; de conformidad con la Ley de Partidos Políticos. Estamos registrando todas nuestras coordinaciones en el CNE; que es el organismo encargado, y cuando lleguemos a un determinado número convocaremos al encuentro nacional, y las autoridades serán elegidas o ratificadas.

Luján nos declaró que él aspiraba a que IPP se convirtiera en un eslabón donde se enlazaran todos los criterios de la oposición, a propósito de cualquier evento electoral que se pudiera presentar visto que IPP es uno de los cinco partidos que hoy en día está habilitado. ¿Ese criterio usted lo apoya?

-Nuestra posición ha sido muy clara. Nosotros siempre hemos dicho que queremos lograr la relegitimación de los partidos políticos, y en eso estamos empeñados. Hay 58 partidos políticos; que tienen que ratificarse. Nosotros le estamos exigiendo al CNE que permita la legitimación de todos esos partidos.

-Creemos en la democracia; creemos en la diversidad. No creemos en los monopolios. Nosotros no hemos sido partidarios de quedar sólo cinco partidos en el espectro de la política venezolana, a propósito del tema de su legalización y lo que dispone la Ley de Partidos Políticos. Las circunstancias nos han llevado hacia eso; pero yo no creo que eso sea sano para una democracia.

-Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es lograr la relegitimación de los partidos y que todos puedan participar, y que compitamos uno a uno cada uno de los partidos con propuestas, con principios y con valores, y que el ciudadano, el elector, escoja el partido de su preferencia por el programa que le brinde y la legitimidad, que le pueda brindar ese partido.

¿Cuál es la situación de ustedes en el CNE?

-Nosotros fuimos aprobados, y tengo el oficio de legitimación por parte del CNE el día 27 de noviembre del año 2015; cuando se aprobó en su directorio dicha aprobación, la cual salió publicada en la Gaceta Electoral del 19 de enero de 2016, días después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

-Por lo tanto, nosotros no estamos obligados a pasar por el proceso de relegitimación sino hasta el 2020.

¿En caso de que se realicen las elecciones parlamentarias ustedes actuarían como una organización independiente o se plegarían a la MUD?

-Nosotros siempre hemos señalado que no queremos estar en la MUD. Pero tampoco somos sus enemigos. Nosotros formamos parte de un gran espectro nacional que se llama la Unidad Superior; de los cuales un instrumento es la MUD. Pero no el único: hay una gran cantidad de movimientos sociales, que hacen oposición al gobierno y que no están dentro de la MUD.

-Nosotros somos uno de ellos; porque no queremos estar a una disciplina partidista grupal. Nosotros queremos crecer en forma independiente. Tener nuestras propias ideas y nuestras propias propuestas. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado converjamos en alguna propuesta que tenga la MUD, y que nosotros podamos apoyarla.

-Siempre hemos dicho que el método más democrático para llegar a unas elecciones son las primarias. Le pedimos entonces a la MUD que tenemos que hacer unas primarias cuando se dé cualquier evento electoral, y nosotros concurriremos con nuestros, y a competir con el resto de candidatos de la MUD.

-Si ganan otros candidatos en esas elecciones primarias nosotros de inmediato los apoyaremos con nuestra tarjeta a los candidatos, bien sean independientes o bien sean de los partidos, que conforman la MUD. Esa es la democracia: gana el que tiene más votos y todos tenemos que apoyarlo.

-Y aprovecho para decirte lo siguiente: nosotros hemos hablado en diversas oportunidades que a Venezuela le hace falta un gran acuerdo nacional. Pero el gran acuerdo nacional no pasa por decir que nosotros nos vamos a integrar en una plataforma con el chavismo. Me parece una propuesta oportunista; buscando favores; buscando prebendas ante el CNE o cualquier otro organismo; al hacer un planteamiento de esa naturaleza.

-Yo lo que sí digo es que todo aquél que haya estado con el gobierno; que haya sido simpatizante del gobierno que en este momento se sienta decepcionado porque no se cumplieron sus expectativas dentro del gobierno, y quiera explorar nuevas oportunidades, nosotros estamos dispuestos a admitirlos pero desde el momento en que diga que no está de acuerdo con las políticas del gobierno.

