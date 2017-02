¡Bienvenidos guerreros del teclado!

Queridos guerreros del teclado. Con alegría de les informo que por fin nació GANA, una alianza opositora que busca lograr un pronto cambio de gobierno, mediante una estrategia realista y aguerrida.

Los invito a leer el decálogo de GANA en su página electrónica (VenezuelaGana.org), donde podrán comprobar que plantea exactamente lo mismo que escriben ustedes diariamente: estamos en dictadura, no hay salida electoral, no es tiempo de candidaturas, el diálogo no sirve, los militares institucionales deben apoyar a la sociedad civil y el cambio debe ser ya.

Les confieso que el punto 9 del decálogo es el que más me emociona: “Condenamos el comunismo y cualquier otra forma de totalitarismo. Defendemos la propiedad y la empresa privada. Soñamos con una Venezuela desarrollada e industrializada, donde existan libertades, progreso y oportunidades para todos”.

GANA (Gran Alianza NAcional) considera que en estos momentos, las redes sociales son el principal medio de comunicación de los venezolanos, porque, salvo contadas excepciones, los demás medios han sido cerrados, comprados o censurados, otros, apagadas sus señales en las cableras y, lo peor, hay quienes se autocensuran para quedar bien con la dictadura.

Los fundadores de GANA son personas de trayectoria intachable, como su presidente, Enrique Aristeguieta Gramcko, y en ellos priva el interés nacional y no la ambición personal o partidista. Sin embargo, lo más valioso de GANA, no son solo sus guías, sino ustedes, queridos guerreros del teclado, porque gracias a su labor incansable por las redes sociales, desde cualquier lugar en el que se encuentren, lograremos articular a los venezolanos en un solo objetivo: salir del régimen castro-comunista y narcotraficante que usurpa el poder.

Pronto se dará a conocer la lista de fundadores de GANA, entre los cuales orgullosamente me incluyo, pero por lo pronto, ustedes pueden adherirse escribiendo a [email protected] o haciendo clic en este enlace electrónico https://goo.gl/pgWcrX

Los invito a formar parte de GANA, a participar activamente en su promoción y crecimiento. Estoy animada porque, unidos y con una estrategia adecuada, podremos lograr lo que tanto ansiamos: libertad, seguridad, progreso, desarrollo y oportunidades para todos.

@NituPerez

