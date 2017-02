Nícmer Evans: El gobierno no está obligado a responder a EEUU, pero sí a los venezolanos

ND / foto cortesía Unión Radio / 14 feb 2017.- El dirigente de Marea Socialista, Nícmer Evans, consideró este martes que el gobierno nacional maneja de manera irresponsable el caso del vicepresidente, Tareck El Aissami, pues en su opinión, es necesario solicitar una investigación sobre tales acusaciones de narcotráfico.

En entrevista con Vladimir Villegas, Evans dijo que “no sería oportuno juzgar si es responsable o no de lo que señalan, ya que esta decisión no es un juicio, sino una evaluación interna por parte de un organismo que no tiene características judiciales, y El Aissami tiene la necesidad y obligación de defenderse, pero con argumentos y pruebas”.

Y añadió: “El gobierno no está obligado a dar respuesta a Estados Unidos, pero sí al pueblo venezolano, quien al conocer este tipo de cosas, genera alta expectativa a la necesidad de que haya respuesta contundente que parta de un proceso de investigacion y de transparencia”.

Sobre la legitimación de partidos y elecciones regionales, Evans recordó que la tolda que representa tiene dos años solicitando la reserva del nombre para inscribir a la agrupación ante el CNE, sin embargo, reveló que el TSJ tiene más de un año “en silencio jurídico”.

“Hicieron un juicio ideológico y argumentan que no podemos ser socialistas, porque no decimos amén a lo que dice el gobierno. Hay una política de impedir que nuevas organizaciones, nuevos tipos como nosotros ingresen a la política”, sentenció.

Aseguró que, de lograr un acuerdo transparente con alguna organización política que tenga tarjeta electoral, “estamos dispuestos a participar”.

