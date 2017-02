“Moonlight” gana finalmente el Óscar al mejor filme tras histórico error

Los Ángeles (EE.UU), 26 feb (EFE).- “Moonlight” ganó el Óscar a la mejor película después de un esperpéntico final cuando el musical “La La Land” había sido pronunciado, inicialmente, como el vencedor de este galardón.

Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway, que eran los encargados de dar a conocer el ganador del gran premio de la noche, proclamaron como triunfadora, por error, a “La La Land”.

Después de que todo el equipo de este musical subiera al escenario y comenzara a dar sus discursos de agradecimiento, se percataron del error y de que el premio era para “Moonlight”, el drama independiente dirigido por Barry Jenkins.

“Perdimos, por cierto”, dijo uno de los productores de “La La Land”, interrumpiendo su discurso de agradecimiento ante la estupefacción y la incredulidad del público del teatro Dolby de Los Ángeles

Otro de los ejecutivos de “La La Land” señaló, a continuación, que había habido “un error” y que no se trataba “de un chiste”: “Es ‘Moonlight’. Vosotros habéis ganado el Óscar a la mejor película”.

“Quiero contar lo que ha pasado. He abierto el sobre y decía: ‘Emma Stone – La La Land’. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye (Dunaway) y a vosotros (el público). No intentaba hacerme el divertido”, dijo Beatty sobre el escenario ante la confusión generada.

Esta explicación sugeriría, a la espera de una confirmación oficial, que a Beatty le dieron el sobre equivocado y que correspondía al galardón que se había entregado justo antes, el de mejor actriz, que en efecto fue a parar a Emma Stone por “La La Land”.

En el vídeo de la retransmisión se aprecia que Beatty mira el contenido del sobre y se lo enseña a Dunaway, que es quien finalmente pronuncia, de manera equivocada, “La La Land”.

En varias ocasiones, la televisión estadounidense mostró el contenido de la tarjeta para que se comprobara que estaba escrito “Moonlight”.

Posteriormente, el equipo de “Moonlight” abordó el escenario para recoger su galardón. EFE

Etiquetas: La La Land | Moonlight | oscar