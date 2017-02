Mitzy Capriles: Un compendio de las pruebas falsas contra Antonio Ledezma

ND / 28 feb 2017.- Mitzy Capriles de Ledezma publicó este lunes un compendio de las “pruebas falsas” en contra del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien recientemente cumplió dos años presos.

“Mi esposo fue el fundador, junto a otros valiosos lideres venezolanos, de la Unidad; fue a él al que le correspondió pronunciar el discurso anunciando y presentando al país la MUD el pasado 19 de abril de 2009. Ha sido un hombre de espíritu unitario, pacifista y articulador de esfuerzos para impulsar las ideas democráticas que siempre lo han distinguido. Cree en la necesidad de establecer en el país un gobierno de unidad nacional que haga posible rehacer nuestras maltrechas instituciones y recuperar nuestra devastada economía y sacar del deterioro social a millones de venezolanos, además de enfrentar la peor crisis que nos azota: la crisis moral. Es obvio el interés del régimen de mantener a Antonio aislado para lograr sus inconfesables despropósitos”, dice Capriles.

A continuación el compendio:

El pasado domingo 19 de febrero, el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma cumplió dos años privado de libertad y en 24 meses no ha habido sentencia por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir. Ante tal situación, la Asamblea Nacional emitió un comunicado expresando “su profunda preocupación” por lo que consideran “sin duda, un juicio por motivos políticos”.

El acuerdo consta de cuatro artículos y 19 “considerandos”, alguno de ellos basados en hechos que podrían catalogarse como “posibles ilícitos penales enjuiciables de oficio”. Por ello enviaron copia del acuerdo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscal General de la Republica, al Defensor del Pueblo y al Presidente del Consejo Moral Republicano “a objeto que adopten las acciones que juzguen necesarias, acordes con nuestro ordenamiento jurídico”.

Entre esos “posibles ilícitos penales enjuiciables de oficio” tenemos:

1.- La detención irregular de Ledezma

La detención de Antonio Ledezma, el 19 de febrero de 2015, se llevó a cabo sin orden de un juez. La aprehensión fue a la 1 pm aproximadamente y la boleta de detención aparece presentada ese día a las 4:15 pm.

Como la palabra lo dice, “asociación” es la unión de dos o más personas y en este caso, el alcalde Ledezma se habría asociado con él mismo porque en el expediente no aparecen otros imputados.

Las supuestas actuaciones de fecha 19 de mayo de 2014 no aparecen registradas, como es obligatorio por las normas para el funcionamiento de los tribunales, ni en el libro de diario del Juzgado que lleva el caso, ni en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La inexistencia de tales registros obligatorios lleva a pensar que la causa no se inició en las fechas que expresan los funcionarios judiciales, fiscales y policiales haberla iniciado, lo cual significaría la nulidad absoluta del proceso, aparte de posibles delitos de falsificación de documentos públicos.

2.- Pronuniciamiento de la ONU

Otro de los considerando se refiere a la opinión que sobre el caso aprobó el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas con fecha 3 de septiembre de 2015. En primer lugar, de acuerdo a sus parámetros, calificó de “arbitraria” la detención. Pidió la liberación “inmediata” de Ledezma y “una reparación justa, integral y adecuada conforme a lo dispuesto en el artículo 95 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En esa oportunidad, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas consideró que en Venezuela “existe un patrón sistemático de detenciones arbitrarias que debe ser proscrito” y exhortó al gobierno nacional a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los venezolanos y de quienes viven bajo su jurisdicción a no ser privados de libertad”.

La Resolución de la Asamblea Nacional también recuerda que al alcalde Ledezma no se le permitió incorporar como defensor de sus derechos humanos, a Felipe González, ex presidente de España, quien ha sido atacado verbalmente por altos funcionarios del gobierno por el solo hecho de haber manifestado su disposición a ejercer tal defensa.

3.- La contratación de un avión Tucano para dar un golpe de Estado

El avión había sido diligenciado por el diputado Julio Borges. Así lo anunciarón por la televisión Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Luego se hizo pública la situación de los aviones Tucanos de la FFAA venezolana: todos estaban averiados. Fue cuando montan la versión de que el avión Tucano lo estaban contratando en el exterior. ¿Qué avión Tucano tiene autonomía de vuelo desde la frontera para sobrevolar Caracas?

Los voceros del régimen presentaron como prueba un mapa que tenía el diputado Julio Borges con diez puntos demarcados que serían atacados en una noche por el avión Tucano.

4.- La fotografía

Otra prueba es una fotografía del alcalde Ledezma, bajada del ordenador de un militar supuestamente involucrado en el supuesto “golpe”. La fotografía es un afiche correspondiente a la campaña de Ledezma en 2008.

5.- Plan para asesinar a Leopoldo López

Otra prueba consiste en una declaración anticipada tomada a un oficial retirado de la FFAA venezolana que estaba detenido en la llamada “Tumba”, uno de los centros de reclusión que utiliza la policía politica del régimen (Sebín). El Mayor retirado Arocha declara que “el Gral. Ascanio le cuenta que escuchó cuando en una reunión de la MUD el diputado Julio Borges le propone al alcalde Ledezma asesinar a Leopoldo López para quedarse con el control de la jefatura de la oposición”. Meses después el oficial Arocha se escapa a EEUU y desde allá remite una declaración apostillada en la que admite que todo eso es mentira, que no conoce al alcalde Ledezma, solo sabe de él por tv o medios de comunicación por ser un hombre público, que fue obligado a firmar esa mentira desde “la Tumba”.

6.- Las grabaciones a jóvenes estudiantes

El régimen presenta la conversación de unos jóvenes que estaban en colombia. en ese dialogo se escucha decir a esos jóvenes que “Ledezma es un viejo zorro de la politica, es un arrecho, que cuando se recupere de la operación que se hizo seguirá luchando en la calle”.

Al respecto estas consideraciones:

-Que Ledezma es un viejo zorro de la politica se entiende como una calificación a su experiencia porque tiene más de 47 años continuos de activismo político, ya que inició su lucha desde que tenía 13 años de edad.

-“Que Ledezma seguirá luchando en las calles”, no representa ninguna novedad, pues todo el mundo sabe que lleva años enfrentando al régimen autoritario de Chávez, al que ha derrotado dos veces como candidato a alcalde metropolitana en la mismísima ciudad capital, Caracas.

– Vale la pena destacar, sin embargo, que en las actas procesales se dice que la fiscal, el juez y funcionarios del Sebín iniciaron el juicio contra el alcalde Ledezma el 19 de mayo de 2014 “con el objeto preliminar” de interceptar comunicaciones por internet por medio de un sistema operativo de Apple. Sin embargo, representantes de la mencionada empresa afirmaron ante una corte federal de eeuu que el sistema operativo para tal fin no estuvo a disposición de los usuarios en general antes del 30 de junio de 2014 y a disposición de ciertos usuarios en su versión beta a partir del 28 de mayo de ese mismo año, de manera que algo no cuadra: o el juicio no comenzó el 19 de mayo de 2014 o es mentira que utilizaron sistema operativo alguno.

7.- Vinculacion con Rodolfo González (+)

Se trata de un ciudadano de profesión piloto de aviación civil a quien el régimen le adjudica el mote de “el aviador”. Fue detenido en su residenacia y puesto preso junto con su esposa. Por el simple hecho de que en uno de sus teléfonos móviles aparecía el número de Antonio Ledezma (cuyo teléfono es público por más de 20 años) lo relacionaron con un supuesto plan de protestas violentas. El sr. González fue presionado para que inculpara al alcalde ledezma a cambio de beneficios procesales, pero siempre se negó a declarará las falsedades que quería imponerle el gobierno y dejo constancia de su denuncia en el tribunal que seguía su causa. Desgraciadamente el sr gonzález tomó la infausta decisión de suicidarse (marzo 2015) en la celda en la que permanecía preso en las instalaciones del helicoide una de las cárceles que controla el sebin.

8.- Caso Leopoldo D’Alta y asesinato por orden de Ledezma

El 19 de junio de 2015 fue sorprendido por una comisión de contrainteligencia del sebín, quienes sin mediar palabras y sin orden de aprehensión lo esposaron y lo trasladaron a la sede del organismo en Plaza Venezuela. Una vez allí, fue reiteradamente interrogado sobre las relaciones existentes entre él y Yonny Bolívar, Antonio Ledezma, María Corina Machado, Lorent Saleh y Biaggio Pillieri. El día 23 de junio el presidente Nicolás Maduro aseguró en una cadena de radio y televisión que “habían apresado a un escolta de Ledezma que según las investigaciones había sido responsable del asesinato de la periodista de venevisión en las llamadas guarimbas. Nicolás Maduro confirmó la noche del martes, en su programa televisivo semanal, que D’Alta fue detenido y es “mano derecha” de Ledezma.

La verdad es que el abogado renunció el 31 de diciembre de 2012 a su cargo de gerente adscrito a la gerencia de ambiente de la alcaldía metropolitana de caracas, según consta en documentos del archivo de personal del ayuntamiento capitalino. Al abogado D’Alta lo presionaron para que admitiera que tanto Ledezma como Leopoldo López lo habían contratado para cometer asesinatos. siempre se negó. fue puesto en libertad el pasado 31 de diciembre de 2016.

9.- La firma del documento para la transición

Antonio Ledezma firmó y presentó, conjuntamente con Leopoldo López y maría corina machado, un documento llamado “ideas para la transición y un gobierno de unidad nacional”. Eso no representa delito en ninguna parte del mundo. pero lo que hoy todo el mundo reconoce es que los tres firmantes fueron clarividentes porque todo cuanto presagiaban en ese escrito, lamentablemente se ha consumado para desgracia de Venezuela.

Etiquetas: AN | Antonio Ledezma | Mitzy Capriles | preso politico | pruebas falsas