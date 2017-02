Mitzy Capriles de Ledezma: Este esperpento de gobierno se nutre de nuestras miserias

Enrique Meléndez / 19 feb 2017.- Mitzy Capriles de Ledezma estima que hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad de la comunidad internacional, específicamente a través de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. “Las resoluciones debatidas y aprobadas en el seno de los parlamentos del mundo son señales que advierten los peligros que asechan nuestra menguada democracia y que la dimensión de la crisis humanitaria es cada día más penetrante en todas las capas sociales venezolanas”, afirma la esposa del alcalde metropolitano quien este domingo cumple tres años preso.

Usted acaba de llegar de una visita a Washington. ¿Nos puede dar detalles de cómo la nueva administración percibe la situación de Venezuela y en particular, la de los presos políticos?

-La percepción que tiene la nueva administración de EEUU no contrasta con la realidad que vivimos en Venezuela, al concluir que no fue temeraria la resolución de la Asamblea Nacional, adoptada en octubre del año pasado, caracterizando al régimen venezolano como una dictadura. Esta visita no es una novedad. Es la continuación de una lucha. Recordemos que la primera vez que se planteó la amenaza a la descentralización en la OEA fue cuando Antonio realizó una huelga de hambre que repercutió también en los cubículos de senadores y diputados del Congreso Norteamericano.

-La verdad es que en estos últimos meses se han sensibilizado más con lo que ocurre en Venezuela. Los pronunciamientos en solidaridad con nuestro esfuerzo y las alarmas que se han encendido dejan ver que la comunidad internacional no es indiferente a lo que nos pasa en Venezuela. Basta citar los acuerdos aprobados por los parlamentos de España, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, de entre muchos; igual valor tienen los acuerdos de la Unión Europea, los debates en el seno de la OEA, a cargo del doctor Luis Almagro; quien se ha convertido en un fiel exponente de la crisis de gobernabilidad que acusa nuestro país. Además, vale la pena destacar el respaldo consistente de 37 expresidentes de todos los continentes que se han constituido en veedores de nuestra situación. Ahora bien, nos toca a nosotros cumplir nuestro rol. A veces los errores cometidos salvan a un régimen que está en fase terminal.

¿Se reunió con congresistas allá? ¿Cómo percibe el apoyo del Congreso estadounidense hacia los presos políticos?

-Es una forma de ser consecuentes con los principios que se deben defender en cualquier parte del mundo, porque la lucha por la libertad de un ser humano no tiene fronteras. Es cínico que Maduro se queje porque el presidente Trump y los congresistas norteamericanos aboguen por la libertad de los presos políticos venezolanos, tachando dicha exhortación de injerencista en asuntos internos, cuando debemos recordar que Maduro gritaba pidiendo la liberación del preso puertorriqueño Oscar López que va a ser liberado por una medida de gracia del presidente Obama.

La Asamblea Nacional hará una sesión especial este domingo para denunciar la situación de los presos políticos, con motivo de cumplirse el sábado tres años de la detención de Leopoldo López y el domingo dos años de la detención de Ledezma. ¿Eso está confirmado? ¿Será en las inmediaciones de su casa?

-En efecto se estará realizando este domingo una sesión especial de nuestra Asamblea Nacional. Fue iniciativa del presidente Julio Borges que contó con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento. Ese gesto tiene una carga simbólica extraordinaria de solidaridad por los presos políticos y exiliados.

-Se han dado pasos significativos que han sido frustrados por las maniobras del régimen. Uno de esos pasos fue el proyecto de Ley de Amnistía que esta dictadura pisoteó; para luego emboscar a la oposición con el falso esquema de dialogar con el gobierno para tramitar la liberación de los presos políticos. Todo terminó en una estafa a la buena fe de los dirigentes de la Unidad.

-La Asamblea también debatió respecto a un número importante de resoluciones dictadas por entes internacionales, El régimen venezolano desconoce esas resoluciones, se carcajea de la ONU o de la OEA. Mientras que pide perdón para los guerrilleros de la Farc en Colombia, respaldando la Ley de Amnistía de allá para quienes están relacionados con el narcotráfico y crímenes atroces; aquí en Venezuela se ensaña con los perseguidos políticos y con los exiliados venezolanos simplemente por opinar de manera diferente, o sea, convierten el derecho de opinión en delito.

¿Usted cree en el dialogo?

-En Venezuela los sectores democráticos que aglutinan a la oposición hemos dado pruebas fehacientes de estimar la vía del diálogo para tramitar soluciones a nuestros conflictos. Lo hicimos en el año 2003 con la intermediación del expresidente Carter y del Secretario General de la OEA de entonces, doctor Cesar Gaviria; esa misma voluntad de diálogo la pusimos de manifiesto el mes de abril del año 2014 y últimamente, a finales del año 2016 con la intermediación de expresidentes de Unasur y del Vaticano.

-Todo eso terminó en una emboscada de parte del gobierno de Maduro que buscaba que afloraran diferencias en la unidad, debilitar el informe Sobre la ingobernabilidad en Venezuela ante la OEA de su actual Secretario General, doctor Luis Almagro, y tratar de hacer ver que oposición y gobierno articularían un plan para enfrentar el imaginario “boicot económico”. Así, Maduro ganaría tiempo después de ser resucitado de su fracaso gracias a estas maniobras distraccionistas.

-Al día de hoy el panorama es más oscuro. Ya no hay duda de que lo que sufrimos en Venezuela es una dictadura, con el agravante de que esa dictadura se apoya, más allá de las armas y su correlativa violencia y del desfachatado control de los poderes públicos, en el narcotráfico y su reciprocidad con el terrorismo. Ese desolador escenario indica que el régimen que enfrentamos no es sólo un calvario para los venezolanos, sino también una amenaza inocultable para la paz de nuestro hemisferio. Cuando CNN dio cuenta del reparto de pasaportes que pudieran estar en manos de lobos solitarios, se confirma que la opacidad está en todos los despachos públicos.

¿Y la salida será electoral?

-Esa es la ruta natural en toda democracia; lo que ocurre es que aquí esos valores se han ido extinguiendo porque está más que claro que la dictadura no quiere más elecciones, salvo procesos amañados con competidores a la medida de sus conveniencias, donde los ciudadanos “voten pero no elijan”, tal como ocurre en Cuba y ahora en Nicaragua. Por eso se robaron nuestro derecho a realizar el Referéndum Revocatorio y no se convocan elecciones de gobernadores, tal como está pautado en nuestras leyes vigentes.

-También es evidente que continúa, con más saña, la persecución política contra la dirigencia que la encara y los medios de comunicación que no se doblegan. Hay más presos, entre ellos diputados recién elegidos, mientras que Leopoldo López cumple 3 años injustamente encerrado en la cárcel militar de Ramo Verde y Antonio Ledezma, alcalde reelecto de Caracas suma 24 meses arbitrariamente privado de su libertad. A Maduro cuando le mientan una elección, hasta para designar una reina de carnaval, se espanta.

¿Cómo ve la economía nacional?

-En clara bancarrota. Este régimen ha destruido nuestra industria petrolera, nos ha endeudado hasta la coronilla, tenemos la inflación más alta del mundo y la fórmula de monetizar el déficit fiscal ha representado un salto al abismo. Al mismo ritmo avanza la decadencia de nuestro aparato productivo, destruyendo miles de pequeñas, medianas y grandes empresas que no soportan la envestida intervencionista implícita en este modelo anacrónico. Quedan 142 mil empresas de 600 mil que existían, solo el año pasado se cerraron 31 mil empresas y se disiparon 700 mil empleos.

-Por eso estimo que hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad de la comunidad internacional y específicamente de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Las resoluciones debatidas y aprobadas en el seno de los parlamentos del mundo, son señales que advierten los peligros que asechan nuestra menguada democracia y que la dimensión de la crisis humanitaria es cada día más penetrante en todas las capas sociales venezolanas. Hay un pueblo pasando hambre, muriendo por enfermedades o a manos del hampa desatada. Mientras tanto Venezuela se desmorona sobre los hombros de su gente que saca fuerza moral de sus extrañas para resistir. Es patético el auge de la corrupción generalizada que devora recursos financieros que deberían ser destinados para paliar la hambruna y las carencias de insumos en los centros de salud.

Ledezma ha dicho que la liberación que importa es la de Venezuela y que para eso, la unidad dentro de la MUD es esencial. ¿Cómo ve usted esa unidad dentro de la MUD?

-La Unidad debe reinventarse para poder cumplir la tarea histórica que impone esta coyuntura. Si no somos capaces de domeñar los egos, de posponer proyectos individuales y articular más bien una férrea unidad, nos seguirá martirizando este esperpento que se nutre de nuestras miserias viscerales. Lo primero es admitir que se han cometido errores como eso de ir a un dialogo a merced de las pautas del gobierno cuando se ha debido informar al país de lo que se estaba haciendo y estoy segura de que la gente lo comprendería, porque lo que sí irrita es que una se entere por los voceros malintencionados del régimen de que se están haciendo reuniones secretas. Otro error es no acordar una estrategia con expertos en negociación y no exigir la presencia de otros mediadores además de los impuestos por el régimen.

¿Qué le pediría usted a los líderes de la MUD?

-Unidad de propósitos, confianza y respeto entre todos, grandeza de alma y solidaridad mutua, capacidad para asumir riesgos a la hora de darlo todo por la libertad que nos quieren arrebatar, que no se vea la Unidad como una cosa propiedad de un grupo sino responsabilidad de todos. Porque la Unidad tiene que ser más grande que nosotros mismos. Me refiero a nuestras maneras particulares de pensar, de aspirar, de tratarnos unos a otros. Hemos demostrado que cuando vamos unidos somos invencibles, por eso el régimen le tiene terror a la tarjeta de la manito.

A nivel personal, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente el alcalde?

-Más comprometido que nunca con sus ideales, esa moral es su fortaleza que le permite soportar, sin perder el equilibrio, en un encierro que llega a dos años. Para Antonio el optimismo es esencial. Si caemos en la resignación de que todo se perdió, es como entregarse sin luchar por lo que crees. Se levanta siempre con el ánimo muy arriba, hace su rutina de leer y escribir, camina dentro del apartamento porque no le permiten siquiera salir al patio del edificio. Siente mucha pena por las incomodidades que le acarrea su condición de “preso en la casa” a los vecinos a quienes les presentamos disculpas por esta situación indeseable.

