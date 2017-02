Mitzy Capriles: Antonio Ledezma está en un limbo judicial

ND / 26 feb 2017.- La esposa de Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, aseveró que el alcalde metropolitano se encuentra en un “limbo judicial” sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas confiables. Recordó que el domingo pasado se cumplieron dos años de su detención, “todavía sin saber por qué Antonio Ledezma está preso”.

Así lo dijo durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Antonio está como siempre, muy firme, muy claro en todo lo que está pasando en el país. Insólitamente cumplió el domingo dos años de injusta prisión; tres años cumplió Leopoldo (López) el sábado; y bueno, todavía sin saber por qué Antonio Ledezma está preso, está en un limbo judicial. Lo que sí sabemos es que quien le gane aquí alguna elección al Gobierno, pues tiene la espada de Damocles, que le hagan lo que le hicieron a Antonio Ledezma”, comentó.

“¿En su caso no hay sentencia?”, preguntó Carlos Croes.

Mitzy Capriles respondió: “No, no hay sentencia, hay un limbo judicial”. Se refirió a las supuestas pruebas en contra de Ledezma y señaló que “da pena que un gobierno invente tanto”.

“Antonio sabía por 33 días antes que lo iban a meter preso, pero el momento, el instante en que realmente se lo llevan preso de una manera tan espantosa, eso también lo hemos contado en el mundo entero (…) uno nunca está preparado para vivir tal dolor”, reconoció.

Croes agregó: “¿Qué dicen tus hijos?”

“Sufren mucho, sufren pavorosamente. Tampoco estaban preparados (…) Nos reunimos, tenemos un grupo conformado de familiares de presos políticos (…) Es demasiado duro (…) Yo siento profundamente un dolor muy grande y siento rabia también”, dijo.

“¿Tienes odio?”, preguntó Croes.

“No, odio en absoluto, si no, no pudiera estar al lado de un hombre como Antonio”.

“¿Has llorado mucho?”

“He llorado mucho”.

“¿En qué te refugias?”

“En mis hijas y en Antonio”, expresó Mizy Capriles.

Asimismo, se refirió a otros presos políticos y las torturas a las cuales habrían sido sometidos. “¿Dónde está Yon Goicoechea, que luego de que le dieron su boleta de excarcelación sigue preso? Y como él, 16 ó 17 personas más. ¿Dónde está Gilber Caro? ¿Dónde está tanta gente que pueden dar fe, y de hecho la han dado, de las torturas?”

“¿La Defensoría del Pueblo qué hace?”, preguntó Croes.

La esposa de Ledezma indicó: “Con Tarek William (Saab), con el Defensor del Pueblo, hemos tenido, yo en lo particular he tenido tres reuniones, y nos recibe, pero vamos a dejarnos de engaño, en Venezuela no hay separación de poderes (…) Aquí se canibaliza a todo el que piense diferente”.

Etiquetas: Antonio Ledezma | Carlos Croes | Diálogo con | Mitzy Capriles | presos políticos