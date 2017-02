La ruleta rusa del CNE

La libertad de expresión es como “el aceite para el vinagre” en una dictadura. Por eso la cuchilla de Conatel pasa esta vez por las antenas de CNN. Por lo tanto no es sorpresa para los que desde hace más de tres lustros venimos enfrentando esta tiranía, ya bien acostumbrada a cerrar medios de comunicación. La censura previa es la regla general para los que no toleran que se les lleve la contraria. Discrepar de sus políticas equivocadas es una agresión a “la revolución”, y entonces “el que cuestione esas sacrosantas acciones va preso o que se atenga a cualquier otra consecuencia”, bufan los jerarcas oficialistas.

Por esa razón decir que se robaron miles de millones de dólares de CADIVI es “un boicot a la revolución”; informar que hay funcionarios comprometidos en el macabro negocio del narcotráfico, también es “traición a la patria”. Lo que quiere esta dictadura son medios complacientes, que se dediquen a publicar crónicas “rosas”, donde describan las supuestas bondades de las misiones, que a decir verdad, lo que allí se recibe, ya no le alcanza a la gente ni para comprar un pan con guarapo.

La lista de víctimas es grande, ya citamos el caso atinente a RCTV, luego la cadena Belfort, NTN24 y ahora CNN. Los medios impresos los han venido comprando o los domestican, con honrosas excepciones. Pero el colmo del cinismo es que las dictaduras le echan la culpa de los problemas a los medios de comunicación. Si aparecen pasaportes venezolanos en manos de terroristas “eso es maldad de los medios”, si se pudre comida importada con sobreprecios, “eso es un invento de esos periodistas malucos”, y cuando se revelan las cifras de víctimas del hampa desatada dicen que “esas son ficciones de las mentes febriles de los asalariados por el imperio”.

Esto es complemento a la maniobra montada en Santo Domingo con el falso diálogo para dividirnos y ganar tiempo. Antonio al respecto reflexionó por un tuiter, “que la realización del referéndum revocatorio, el derecho a protestar y el juicio político a los responsables de la crisis, valen más que mi libertad personal”. Luego el 10 de octubre advertimos que vía tribunales de control de estados, matarían el RR y, por lo tanto, no harían el firmazo. Por eso propusimos mantener al pueblo movilizado en la calle. Ahora viene el fusilamiento de la tarjeta de la manito, que es a la que le teme más el régimen que al propio imperio. Lo que organiza el CNE no es un proceso de validación, es el propio juego de la “ruleta rusa”. Resulta paradójico que después de triunfar con mayoría calificada el pasado 6-D, los entes que manipula la dictadura, como el TSJ y el CNE, nos tengan contra la pared. Si no somos capaces de domeñar los egos, de posponer proyectos individuales y articular más bien una férrea Unidad, nos seguirá martirizando este esperpento que se nutre de nuestras miserias viscerales.

Etiquetas: Mitzy C. de Ledezma