Meryl Streep: Trump nos ha hecho ver cuán frágil es la libertad

Nueva York, 12 feb (EFE).- La actriz estadounidense Meryl Streep ahondó en la noche del sábado en sus críticas al presidente del país, Donald Trump, y respondió a los ataques que este le lanzó tras su sonado discurso en los Globos de Oro.

“Si su catastrófico instinto de tomar represalias no nos lleva a un invierno nuclear, tendremos mucho que agradecer a este presidente. Porque nos habrá hecho darnos cuenta de lo frágil que realmente es la libertad”, dijo Streep al recibir un premio de la Human Rights Campaign en Nueva York, según recogen hoy varios medios locales.

La intérprete, sin mencionar su nombre, había arremetido contra Trump el pasado enero durante la gala de los Globos de Oro, lo que llevó al magnate neoyorquino a emprenderla con ella en las redes sociales.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó”, comentó Trump en su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que la intérprete es una “lacaya” de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Streep respondió con ironía este sábado sobre los ataques a su figura, pero también reconoció que resulta “aterrador colocarse una diana en la frente” enfrentándose al presidente.

“Te expone a todo tipo de ataques de ejércitos de ‘camisas pardas’, ‘bots’ y cosas peores. La única forma de hacerlo es si sientes que tienes que hacerlo”, dijo.

Aunque no precisó a que se refería, el término “camisas pardas” se usa habitualmente para describir a los grupos paramilitares que apoyaron el auge del nazismo en Alemania.

“El látigo del Ejecutivo puede, a través de una cuenta de Twitter, golpear e intimidar, castigar y humillar, deslegitimar a la prensa y a enemigos imaginarios con una irregularidad espasmódica y con una previsibilidad fácilmente provocada”, lamentó en referencia a Trump. EFE

vaya al foro

Etiquetas: Donald Trump | Meryl Streep