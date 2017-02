MAS: Proceso de renovación de partidos políticos es una absoluta irresponsabilidad

ND / nota de prensa/ 13 feb 2017.- El secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, Felipe Mujica denunció que “el proceso de renovación de partidos políticos, es una absoluta irresponsabilidad y carece de todo tipo de formalidad. No es un hecho casual, porque solo aparece reflejado como una nota de prensa y no está publicado en la página del Consejo Nacional Electoral ni en la gaceta electoral correspondiente”.

Señaló que la normativa presentada por el ente comicial pretende “aniquilar de manera salvaje” a las organizaciones políticas.

“Hay un grupo de partidos que tienen que salir a las calles en su proceso de recolección de personas para que lleven las huellas digitales y firmen a su favor, el viernes y el sábado de carnaval y hay otro grupo, entre los que nos encontramos, que debemos presentar nuestros militantes el sábado de gloria y el domingo de resurrección, justo al finalizar Semana santa”.

Advirtió que el CNE presentó “una normativa extemporánea en donde le da a conocer al país un proceso de validación de los partidos políticos que no existe en ninguna parte. Tenían la obligación expresa de haber convocado este proceso hace un año, cuando se instaló la Asamblea Nacional, y a mediados de año anunció que no sería posible hacerla por la realización del revocatorio, el cual tampoco se hizo”.

Aseguró que este hecho “ha generado una situación contradictoria a nivel de los partidos políticos. Por una parte, los que constituyen el Polo patriótico han declarado de forma pública que no van a participar por ser ilegal, mientras que las organizaciones que están alrededor de la MUD, tienen distintas opiniones y no se han puesto de acuerdo, frente a una normativa que evidentemente es contraria a la Constitución, al derecho y que limita abiertamente la participación. Su implementación exagera el conflicto entre lo que significa la democracia y lo que es un gobierno autoritario”.

“Desde septiembre del año pasado señalamos que el país podía estar colocado para este tiempo, en una situación que definimos como un infierno a la venezolana, donde no se haría revocatorio, ni elecciones de gobernadores y consejos legislativos y con los principales poderes del país confrontados y negados entre si”, puntualizó.

Anunció que este martes se dirigirán al CNE a fin de presentar un recurso de reconsideración. “Agotaremos la vía administrativa con el objeto de plantearle al organismo electoral que suspenda todos los efectos de ese acto y proceda a reorganizar de forma lógica la manera los partidos podrán cumplir con la normativa. No vamos a dejar de cumplir la tarea de hacer uso de todas las instancias, porque estamos convencidos que la vía para resolver las diferencias y buscar una solución, son el diálogo y la reconciliación”.

Elecciones limitadas

Felipe Mujica estimó que “el complejo proceso que deben afrontar los partidos políticos, guarda estrecha relación con el deseo del sector oficialista en realizar el menor número de elecciones posibles y donde el organismo electoral ha sido un, gran aliado como instrumento de bloqueo al derecho a participar. La sumatoria de los propósitos del oficialismo, la manera en la que el CNE aplica esta medida, más los errores de la oposición, no llevó a este cuadro que tenemos, que por cierto, se parece mucho a la coartada que se utilizó en su momento para no hacer el revocatorio al fallecido Hugo Chávez”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

Etiquetas: elecciones | MAS | regionales