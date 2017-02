MAS instó al CNE a legalizar partidos y realizar elecciones regionales a la brevedad

ND / Nota de Prensa / 6 feb 2017.- El secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, Felipe Mujica Instó a los rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE, a que “asuman la responsabilidad que tienen como organismo rector y convoquen cuanto antes a los partidos para dialogar”, con el fin de establecer consenso para la legalización de las organizaciones políticas y la fijación de un cronograma electoral en 2017.

Subrayó que la que está en manos del órgano electoral dar el primer paso para salir de la profunda crisis que atraviesa Venezuela. “Sabemos que aquí con elecciones no se van a resolver todos los problemas de la gente, como el económico y el de la inseguridad, pero estamos seguros que un resultado electoral que permita expresar la opinión que tenemos los venezolanos sobre quién debe ser la tendencia mayoritaria, con toda seguridad ayudaría a destrancar el juego”, precisó.

Para Mujica, queda claro que el CNE no convoca a un proceso electoral, debido a que, “no hay acuerdo en el campo del gobierno sobre qué hacer con las elecciones”, por lo que buscaron un argumento “absurdo” que no se corresponde con gobiernos democráticos, “sino con una versión autoritaria de origen cubano como es el de justificar que hay una crisis económica para que no haya elecciones”,

Explicó que la tolda naranja ha realizado múltiples conversaciones con el Consejo Nacional Electoral, sectores del gobierno, sectores de la MUD y con aquellas organizaciones políticas que no pertenecen ni a uno u otro sector, “todo por un interés que hemos señalado desde hace mucho tiempo de que los problemas en Venezuela, se resuelvan a través del diálogo, la reconciliación y cualquier mecanismo pacífico y no mediante eventos violentos”.

Advirtió que el camino que hay que tomar desde el punto de vista político para tratar de avanzar en resolver los problemas de los venezolanos, pasa porque se puedan convocar las elecciones que están pendientes de gobernadores y consejos legislativos. “El punto donde nos estamos encontrado todos los factores políticos de forma mayoritaria, es en la necesidad de que se convoque un proceso electoral en el más corto plazo”.

En su opinión, las organizaciones políticas no pueden seguir en un “limbo jurídico”, por lo que exhortó al ente comicial a buscar una salida que permita que sea prorrogada la existencia de los casi sesenta partidos políticos que existen con el objeto de que se realicen los procesos electorales en 2017. “Hay suficiente experiencia administrativa, antecedentes y la propia ley permite que el Consejo Nacional Electoral resuelva esta situación, a lo fines de que el evento electoral sirva de plataforma de legalización de las organizaciones políticas”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

