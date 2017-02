Maryclen Stelling: La MUD no se encuentra interesada en sentarse en la mesa de diálogo

ND / 13 feb 2107.- La profesora universitaria y socióloga, Maryclen Stelling, insistió en que la Mesa de la Unidad Democrática, “no se encuentra interesada” en sentarse en la mesa de negociaciones con el Gobierno Nacional, debido a que “se encuentra desestructurada y sin una voz única”.

“La oposición está mostrando absoluto desinterés sobre el mismo Vaticano y los mediadores, es importante exponer que esta primera etapa del diálogo se convirtió en una extensión de los frentes de batalla y no en un espacio para negociar, lo que llevó a que no se obtuvieran los resultados que se esperaban”, indicó durante un contacto al programa Sin Duda por Unión Radio.

En este sentido, consideró que “en vista de que no existen elementos comunes para el diálogo, la segunda etapa de los encuentros al parecer no se realizará, debido a la posición irreductible de la Mud, quienes fracasaron en su llamado a la calle e insisten en promover el odio a nivel internacional”.

“Esta segunda etapa parecería que no va a ocurrir muy pronto, y eso, si es que ocurre (…) las estadísticas dicen que los terrenos electorales no le favorecen al Gobierno, porque los números le dicen que no son propicios, por lo que consideran la idea de sentarse a dialogar y no se ir a un encuentro electoral”, sentenció.

Etiquetas: diálogo | oficialismo | opisición.