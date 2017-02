Marquina: nadie sabe en qué se gasta el presupuesto nacional

ND / 6 feb 2017.- El integrante de la Comisión de Finanzas del parlamento, diputado Alfonso Marquina, indicó que el presupuesto nacional se convirtió en una gran partida secreta, pues hoy ningún venezolano sabe cómo se están distribuyendo los recursos de más de ocho billones de bolívares en lo que está estimado el presupuesto para 2017.

“Hablamos de presupuesto, pero no podemos hablar de ley, porque en el artículo 200 de la Constitución se establece que la ley entra en vigencia desde el momento de su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, y actualmente no ha aparecido en gaceta esta ley que fue aprobada inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo el parlamentario en La Entrevista con Vladimir Villegas.

El diputado Marquina advirtió que si se llegan a manejar las partidas derivadas del presupuesto, “se estaría haciendo un uso indebido de los recursos públicos” y, por supuesto, son delitos de salvaguarda que tienen responsabilidades penales.

“Esta violación flagrante no tiene prescripción por lo que hoy, mañana o en cualquier momento, tendrán que rendirle cuenta a la justicia quienes se han prestado para esto, no solo el ejecutivo nacional sino los magistrados de la Sala Constitucional, que son utilizados para las pretensiones autocráticas del presidente Nicolás Maduro”, recalcó el integrante de la Comisión de Finanzas de la AN.

vaya al foro