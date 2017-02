Marisabel Rodríguez a Dólar Today: ¿Será que ante su inminente cierre disparan sus últimos cartuchos?

ND / 3 feb 2017.- La ex esposa del ex presidente Hugo Chávez, Marisabel Rodríguez, respondió este viernes a los señalamientos que hiciera el portal web, Dólar Today, luego que ella emitiera su opinión sobre la serie que narra la vida de su ex esposo, “El Comandante”.

“¡Oh la la! ¿Será que ante su inminente cierre Dólar Today dispara sus últimos cartuchos? Bueno nunca fueron serios, solo desestabilizadores”, publicó a través de su cuenta en Twitter.

Esto después que Dólar Today publicara con este titular, su opinión sobre la serie: “¡El que le entraba a coñaz*s! Marisabel Rodríguez: Ante podredumbre de Sony me quedo con mi Chávez de verdad”, publicaron.

Hay que recordar que la ex de Chávez, dijo días atrás que ella prefería recordar al “Chávez de verdad” y criticaba el trabajo que realizó Sony en esta producción.

