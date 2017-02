Maripili Hernández: Me parece muy bueno que le hayan cortado la teta a CNN en Venezuela

ND / foto cortesía Unión Radio / 23 feb 2017.- La ex ministra de la Juventud y comunicadora social, Maripili Hernández, celebró este jueves que la señal de CNN en Español, haya sido suspendida en Venezuela pues, en su opinión, el interés que prevalece en esta cadena de noticias es el económico, de allí, según, los “ataques” a esta nación.

“Este problema de CNN va más allá de suspender su señal o de que hablen mal de este gobierno. Desde allí atacan al país, atacan a la nación, a los venezolanos, todos nos vemos perjudicados por esa mentira que publicó CNN, ellos sólo tienen un interés económico. A mí sí me parece muy bueno que le hayan cortado la teta a CNN en Venezuela”, dijo Hernández refiriéndose al trabajo de investigación que hizo esta cadena al que llamaron “Pasaportes en la sombra”, en entrevista para Unión Radio.

La periodista consideró importante aclarar que “CNN tiene una medida cautelar, se le abrió un procedimiento y su salida del aire es temporal”.

“En Venezuela, gracias a las leyes del presidente Chávez, esto ahora es posible. Se requiere abrir un procedimiento al medio de comunicación; eso era antes que el ministro llamaba y listo, lo cerraban”, agregó.

También recalcó que “CNN no sale del aire por su línea editorial; esto no es un problema de que si CNN ataca al gobierno lo sacamos del aire, aquí se abre un procedimiento por un tema específico: CNN afirmó que el gobierno venezolano le daba pasaportes a no venezolanos vinculados con el terrorismo, y la única prueba que presentan de semejante barbaridad es un señor que al día siguiente la misma Canciller de Venezuela le desmontó el teatro”.

Continuó: “Resulta, que este señor sí es un delincuente. Él fue al banco donde la embajada de Venezuela tiene sus fondos, se hizo pasar por el embajador y pretendió retirar los fondos con un pasaporte falso; el banco lo detecta y pasa toda la información al Gobierno de Venezuela, incluso la foto de este señor intentando en taquilla retirar el dinero”.

Hernández catalogó este reportaje como una “propaganda de guerra” que, a su juicio, puede propiciar un conflicto bélico en este país.

Sostuvo que Venezuela es uno de los países que más activos le genera a CNN, por ser una nación “activa” en redes sociales.

“Más del 30% de la información de CNN está relacionada directa o indirectamente con Venezuela. Detrás de CNN están grandes petroleras transnacionales y su ataque –de toda la vida- al gobierno venezolano, es porque este país decidió ser libre, soberano e independiente”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: CNN | Maripili Hernández | Venezuela