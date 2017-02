Marcelo Odebrecht confesó, los políticos corruptos tiemblan

El 19 de junio de 2015, el empresario brasilero Marcelo Odebrecht, dueño de una de las empresas constructora más grande de América latina, fue imputado junto con otros empresarios, en la investigación conocida como Operación Lava Jato, como sospechosos de corrupción en la petrolera Petrobras.

Marcelo Odebrecht, durante un año, se mantuvo duro, imperturbable, no aceptaba acuerdos con la Fiscalía del Ministerio Público. Pero fue sentenciado a pagar condena de 19 años y 4 meses de cárcel, por los delitos de corrupción, blanqueo de dinero y formación de organización criminal, lo hicieron reflexionar y mordió el anzuelo envenenado de la fiscalía. El hombre duro, el “dueño de Brasil”, como se le conoce, decidió hacer “La confesión del año”, cantar, hizo una confesión completa, dijo todo lo que sabía, a quienes había sobornado para conseguir contratos fabulosos. Odebrecht las autoridades le rebajaron la mitad de la condena de 19 años ahora pagará 10 años, consiguió un régimen especial carcelario hasta diciembre de 2017, y pasará a arresto domiciliario donde cumplirá el resto de la pena en su casa. La red internacional de corrupción fue tan grande que hasta ahora aparecen hechos delictuales en tres continentes, el entramado es tan complejo que fue creado un departamento especial para llevar la contabilidad, los nombres y los apodos de los que cobraban los sobornos.

La corrupción hace estragos en Colombia, parece que ahora le toca al presidente Juan Manuel Santos.

El ex presidente Andrés Pastrana, sostiene que si la empresa Odebrecht financió la campaña del presidente Santos, la responsabilidad es suya y no del jefe de campaña como han querido hacer ver, al respecto el día martes 7 de febrero, a través de su cuenta en twitter dijo: “Presidente juan Manuel Santos: de comprobarse pagos de Odebrecht a su campaña, debe comenzar a considerar la posibilidad de renunciar”. Luego el ex mandatario manifestó que “un millón de dólares no los recibe una campaña sin el visto bueno del candidato. En la misma honda sean pronunciado congresista y personalidades, señalando la posibilidad de la renuncia del presidente.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio un paso al frente y pidió este miércoles a la máxima autoridad electoral se investigue “a fondo” y “rápido” el supuesto ingreso de financiamiento por parte de Odebrecht a su campaña para la reelección presidencial que a través de una coima fue entregada por la constructora brasileña a un ex congresista.

El Ministerio Público de Colombia, actuó

El 22 de diciembre, el Departamento de justicia de Estados Unidos le dijo al mundo que 12 países latinoamericanos habían recibido 788 millones de dólares en sobornos y coimas por parte de la Constructora Odebrecht, a cambio de recibir contratos e información privilegiada. La investigación determinó que en Colombia se habían repartido 11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014, esa suma de dinero fue repartida entre políticos, empresarios y mermeleros.

Inmediatamente la Fiscalía del Ministerio Público de Colombia, abrió la investigación, comenzó a indagar y tomar declaraciones, tres semanas después, ha dicho el Fiscal General que pudo “establecer que la firma Odebrecht efectuó evidentemente pagos para obtener la celebración de varios contratos en Colombia”. La Fiscalía centró las investigaciones en los contratos millonarios que obtuvo la empresa Odebrecht, para la construcción de la autopista Ruta del sol II, que comunicaría al centro con el norte del país, y el contrato para mejorar la navegabilidad del caudaloso rio Magdalena, entre otros, esas obra aún no está concluida.

La ruta del Sol, los llevó a la cárcel La Picota

El 12 de enero, la Fiscalía del ministerio público capturó a Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte, acusado de haber recibido pagos por sobornos por el orden de los 6,5 millones de dólares de la parte de la empresa Odebrecht, para la adjudicación del contrato “La Ruta del Sol II”, y por haber sacado del camino a las otras empresas competidoras. El pasado 18 de enero, se realizó la audiencia de imputación para García Morales, y aceptó los delitos imputados de Cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito.

El 18 de enero, la Fiscalía del Ministerio Público de Colombia, le imputó al ex senador de Colombia, Otto Bula los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Cohecho, por su presunta participación en el escándalo internacional de corrupción. El fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que el ex senador Otto Bula, confesó en una declaración jurídica haber recibido 4,6 millones de dólares como coimas o sobornos, por parte de la brasileña Odebrecht, y que un millón de dólares le fue entregado a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección del presidente Santos en 2014. El tribunal de garantías le dictó medidas de aseguramiento, Bula fue detenido y trasladado a la cárcel de La Picota.

Odebrecht jugaba al Quiquiriguiqui (a ganador y place)

La constructora brasileña apostaba sobre seguro, con el convencimiento de ganar, para seguir teniendo ventaja e información privilegiada en la adjudicación de los grandes contratos, de allí que financiaba a los dos potenciales presidente de la república, en el oriente venezolano esa acción es conocida como Quiquiriguiqui; es jugar a ganador y a place. Según la confesión de Otto Bula, de ese dinero un millón de dólares fue a la campaña de Juan Manuel Santos.

Comienzan a caer los publicistas y asesores de campaña

El famoso publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoca (conocido como “Duda” Mendoca), quien se desempeñó como asesor de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, afirmó ante los tribunales de Brasil, que Odebrecht le pagó para que fuera el asesor de la campaña del candidato del partido de Álvaro Uribe Vélez. El ex candidato Zuluaga ha negado haber recibido dinero proveniente de Odebrecht, al respecto dijo: “No puedo responder por actuaciones de otras personas, yo respondo por lo que pagué y contraté”.

Entre cielo y tierra no hay oculto, el dinero de la corrupción da poder, fuerza, envalentona, mujeres y placeres, francachelas, viajes, pero al final del dia, caen maromeros, mermeleros y payasos.

@marioevaldez

vaya al foro

Etiquetas: Mario Valdez