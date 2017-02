Marino González: Venezuela vive el empobrecimiento más abrupto producido en América Latina

ND / 24 feb 2017.- El profesor Marino González señaló que la “debacle” que vive el país es consecuencia de las políticas aplicadas en los últimos 18 años. Así lo señaló al referirse a los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Durante el programa Puntos de Vista de José Domingo Blanco “Mingo”, transmitido por Mágica 99.1 FM, dijo: “Este gobierno será siempre el responsable de la mayor destrucción, no solamente económica, productiva, sino también social. Este gobierno, incluyendo, por supuesto, al presidente Chávez (…) El responsable directo, final, absoluto de toda la gestión que va para 18 años o más, más incompetente en la historia del siglo XXI se llama Hugo Chávez”.

“Tenemos la inflación más alta del mundo, la mayor destrucción económica que se ha dado en el mundo en el siglo XXI y, por supuesto, eso tiene efectos en el estilo de vida”, detalló.

Comentó que en 2015, había 49 % de venezolanos que “no tenían para comprar la comida del día. Y en el año 2016, ese porcentaje subió a 52 % (…) La situación se ha agravado, es muy posible que ese 52 % sea mayor, ligeramente mayor (en este momento). Estamos hablando de más de 15 millones de personas (…) Hoy en día, esta noche o ayer en la noche, 15 millones, 16 millones de venezolanos, cuando se fueron a acostar, no habían comido suficientemente por cuanto el ingreso de su hogar no alcanzaba para comprar la comida del día. Eso es así”.

“Prácticamente el 30 % de la población, 33 %, sólo está comiendo dos veces al día. Hay 10 millones de venezolanos que están comiendo solamente 2 veces al día”, manifestó González.

Agregó: “La proporción que está comprando proteínas, pollo, carne, leche es prácticamente menor al 20 % de la población. Se está produciendo el empobrecimiento más agudo y abrupto que se ha producido en América Latina en los últimos 50 años (…) En una guerra, cuando los países tienen guerras, estos daños suceden en zonas (…) En este momento, la destrucción es en todo el territorio. Por supuesto, el efecto que tiene esta situación en las condiciones de vida es absoluto”.

“Todo lo que ha pasado básicamente desde 2009 para acá es destrucción económica, eso significa destrucción de empleo, de servicios, de inversión publica, salida de capital humano (…) esa destrucción en capacidad de crear la consecuencia que trae seis, siete años después es ésta que estamos viviendo. Enconvi lo que está reflejando es un proceso de destrucción a corto plazo (…) es la consecuencia de una serie de políticas que se han ejecutado en el país en los últimos 18 años (…) es el responsable final y absoluto de esta debacle, no hay palabras para describir la debacle social que significa que en un país el 50 % de sus niños no tenga hoy para comer, o sea, no hay palabras que puedan describir eso”, insistió.

Aseveró: “Esto avanza, esto se profundiza. En este momento, en febrero de 2017, la situación es mucho peor que la que teníamos en octubre de 2016 cuando hicimos la encuesta”.

Etiquetas: Encovi | Hugo Chávez | Marino Gonzalez | pobreza | Puntos de Vista