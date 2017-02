María Corina Machado: Darle más tiempo a la dictadura es quitarle vida a Venezuela

ND / 18 feb 2017 / foto Twitter: @VenteVenezuela.- La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que los venezolanos no deben salir de las calles hasta que haya un cambio de gobierno. Así lo dijo desde la autopista Francisco Fajardo.

“Darle más tiempo a la dictadura es quitarle vida a Venezuela. Por eso hoy Venezuela se rebela y dice ‘No más dictadura, no más tiempo, no más humillación’. Tenemos la fuerza. Ya no sólo es una dictadura, el mundo finalmente entiende que es un Estado mafioso y las reglas de la mafia no son las reglas de la democracia”, indicó este sábado.

Consideró que “no estamos solos, el mundo nos acompaña”.

“Hoy nos encontramos en la calle de donde no debemos salir hasta que Maduro y el régimen salgan del poder”, resaltó Machado.

Agregó: “Lo que estamos haciendo aquí hoy es un paso histórico (…) Hoy damos un paso fundamental en honor de hombres que se merecen nuestro respaldo, que tienen nuestra confianza y nuestro caiño (…) No bajamos la cabeza, no tenemos miedo (…) Algunos nos dicen que hay que esperar (…) Hemos esperado demasiado”.

Etiquetas: María Corina Machado | oposición