Marcos Ruiz Sntp: rechazamos la detención arbitraria y expulsión de periodistas brasileños

ND / 13 feb 2017.- Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa, Sntp, rechazó este lunes la detención arbitraria e ilegal de los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, quienes llegaron al país para conocer, junto con los miembros de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, lo ocurrido con las obras para las que fue contratada la empresa Odebrecht, investigada por supuestos sobornos a funcionarios para recibir los contratos.

“Los dos periodistas fueron detenidos en las cercanías del puente Nigale en Maracaibo haciendo investigaciones sobre las obras inconclusas de Odebrecht, a fin de ocultar información sobre ese caso, en un principio se trató de un secuestro, pues fueron obligados a rendir declaración sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público”, sostuvo el secretario General del Sntp, en el programa Por donde vamos, con Vanessa Davies, transmitido por Unión Radio.

Ruiz aseguró que “no se trata de un hecho aislado, pues ya ha ocurrido lo mismo con otros tres periodistas extranjeros que han ingresado al país y que han sido expulsados este año con el pretexto de no tener permiso para laborar en Venezuela. Los casos que hemos reportado han enviado sus notificaciones a las autoridades, pero no les responden y no los acreditan como una política ministerial; es un plan muy bien orquestado para luego ser devueltos a sus naciones”, detalló.

