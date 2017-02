Manaure: En ningún momento he dicho que el presidente no me ha atendido

ND / Yalezsa Zavala / 7 feb 2017.- El basquetbolista Juan Manaure negó que el presidente Nicolás Maduro no haya querido atender sus peticiones para ayudar en la búsqueda de su hijo secuestrado.

“Yo en ningún momento he dicho que el Presidente no me ha atendido. Más bien gracias al gobierno he conseguido respaldo por el Cicpc y la Fiscalía”, escribió el deportista venezolano en su cuenta de Twitter.

Manaure dijo estar agradecido por la atención que le ha dado al Estado. “En medio de mi desesperación solo deseo q avancen rápido las investigaciones”, sostuvo.

“Gracias mi presidente por no dejarme solo entre tanto dolor y desesperación. Sé que siempre voy a contar con su apoyo Nicolás Maduro”, agregó.

