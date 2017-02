Malaquías Gil Rodríguez (TSJ) a la AN: Para bien de todos rectifiquen su conducta

ND / 7 feb 2017.- El magistrado y vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ, Malaquías Gil Rodríguez, exhortó a la Asamblea Nacional a que “rectifiquen su conducta” pues, según su apreaciación, la instancia judicial a la que él pertenece ha sufrido una campaña de desprestigio y odio, la cual consideró injustificada.

“Para bien de todos, rectifiquen su conducta”, dijo el jurista al tiempo en que aseguró que en caso de no haber cambios por parte de la AN, “podrían estar seguros que el Poder Judicial siempre estará presto a cumplir con su deber y hacer respetar el ordenamiento jurídico”, añadió.

Afirmó que algunas decisiones del TSJ fueron necesarias y dio como ejemplo la declaratoria de la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del ente judicial que, a su criterio, impidió decisiones graves que atentarían contra el ordenamiento jurídico en el país.

Aseveró que el Poder Popular era una “sólida garantía” para la realización del Plan de la Patria. Además valoró la iniciativa del diálogo y pidió que esta se concrete y no se suspenda.

Dijo que el Poder Judicial tiene como reto pendiente permitir que exista un mayor asentamiento entre la justicia y el pueblo.

Con información de El Nacional

