Maduro sobre sanciones a El Aissami: Venezuela responderá con equilibrio y contundencia

ND / 14 feb 2017.- El presidente, Nicolás Maduro, rechazó este martes 14 de febrero las sanciones financieras que el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sobre el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.

“El gobierno ha emitido un comunicado rechazando las acusaciones contra Tareck El Aissami. Cuando terminé el acto de firma de acuerdo con China, fui informado de la decisión ilegal, inaudita e infame de la Ofac, dependiente del Departamento del Tesoro contra el compañero vicepresidente de la República. Es una agresión que Venezuela la responderá paso a paso con equlibrio y contundencia”, declaró el mandatario nacional durante la primera reunión del Consejo Federal de Gobierno, desde el Salón Ezequiel Zamora, del Palacio Blanco, en Caracas.

Denunció a su juicio el “lobby intenso que hace la mafia mayamera en contra del Gobierno venezolano”.

En la reunión se encuentran el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami y los gobernadores de varios estados.

Criticó a los gobernadores de oposición que” han faltado a sus deberes en el Consejo Federal de Gobierno por no asistir al mismo”.

Instruyó al vicepresidente El Aissami “actuar con correspondencia a estos gobernadores y lamentó que tengan la misma acción que los”vagos de la Asamblea Nacional”.

Reiteró que el Gobierno nacional “deberá terminar todas las obras inconclusas de la empresa Odebrecht, envuelta actualmente en un escándalo de corrupción que salpica a varios gobierno de Latinoamérica”.

“No podemos pasar por una obra, por un lado y voltear, como si no existiera. Odebrecht le cortaron los pies, los brazos (…) Aquí hay un gobernador involucrado porque recibió dinero de Odebrecht, él recibió un poco de dóares, después no vaya a decir que es perseguido. Yo he dado la orden de terminar todas las obras de Odebrecht”, enfatizó.

